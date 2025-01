Gyurcsány Ferenc: Orbán csak egy egyszer használatos eszköz egy ocsmány világot építő játszmában

„Elon Musk szörnyeteg? Nem tudom. Ha ma még nem az, holnapra az lehet. Musk az új rossz megtestesítője” – kezdte legutóbbi posztját Gyurcsány Ferenc.

A Demokratikus Koalíció elnöke azzal folytatta, hogy szerinte Elon Musk azt hiszi, hogy üzleti sikerei mindenhatóvá teszik őt, és ennek erejére támaszkodva akar politikai hatalmat.

Gyurcsány Ferenc azt is leírta, hogy mintha már Donald Trump is a techmilliárdos zsebében lenne. „De kell neki Németország és Nagy-Britannia is. Kanadáról nem is beszélve. Pártokat támogat, pártelnököket jelöl vagy éppen megbuktatni készül” – tette hozzá.

Kiemelte, hogy szerinte Elon Musk azt akarja elhitetni, hogy nemcsak a világ leggazdagabb embere, hanem a legigazabb is, de ő hajlik az ellenkezőjére, ugyanis mint írta, „a jóság mértékegysége nem a dollár. A világ nem részvénytársaság.”

Gyurcsány Ferenc szerint Elon Musk a gazdagodás egyéni sportját űzi nagy tehetséggel és rendkívüli sikerrel, de ők egy másik sportot űznek, egy csapatsportot, aminek a neve közjó.

A mi szerencsétlen Orbánunk ennek a Musknak az embere is. Az alcsúti ember elalélt Putyintól, Hszi-Csin-ping kínai elnöktől, alázatoskodott Trumpnak, most be fog hajolni Musknak. Azt hiszi, hogy felkapaszkodott a nagyok asztalához. Sámlinak hazánkat használja. Talán nem tudja, hogy csak egy egyszer használatos eszköz, egy ocsmány világot építő játszmában

– fogalmazta Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke szerint Elon Musk és a demokratikus jóléti állam, valamint a tisztességes nemzetközi együttműködés egyre inkább ellenfelei lesznek egymásnak. „Musk a nemzeti, a gazdasági, az üzleti önzés első számú képviselője lesz. Egyelőre nem náci. De kétség nélkül a világ rosszabb felének megtestesítője” – jegyezte meg.

Isten óvja a világot Elon Musktól! Mi meg küzdjünk az ellen, amit képvisel, és azok ellen, akik a szövetségesei

– zárta sorait Gyurcsány Ferenc.