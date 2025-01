Pénteken újra beköszönt a tél, több mint tíz fokkal esik a hőmérséklet

Erős, gyors mozgású hidegfront érkezik az éjszaka során északnyugat felől, péntekre több mint 10 Celsius-fokkal esik vissza a hőmérséklet − írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól nyugat felől átmenetileg nagyobb területen csökken a felhőzet. Elszórtan zápor előfordulhat. A déli, délnyugati szelet többfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység északi oldalán több fokkal hidegebb lehet. Késő este 4 és 12 fok között alakul a hőmérséklet.

Az átmeneti felhőzetcsökkenés után északnyugat felől újra erősen megnövekszik a felhőzet. Este záporok inkább már csak északkeleten lehetnek, majd az érkező front környezetében többfelé várható eső, zápor, amely reggelre nagyobb területen havas esőbe, havazásba válthat át. Az északnyugatira forduló szelet sokfelé erős, főként a Dunántúlon viharos lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet −1 és +8 fok között alakul.

A csütörtöki tavaszias időjárás a melegfrontérzékenyek szervezetére gyakorol kifejezettebb stresszt. Ez fejfájást, fáradtságérzetet, álmatlanságot okozhat.

Minden visszatér a normál kerékvágásba

Péntekre több mint 10 fokkal esik vissza a hőmérséklet, és ugyan a keleti határ közelében reggel még 7-8 Celsius-fok lehet, ott is gyorsan csökken a hőmérséklet. A hidegfront hőmérsékleti szempontból „visszabillenti” az időjárást a normál kerékvágásba, szombatra virradóan országszerte visszatér a fagy.

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd napközben északnyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, estére nagy területen kiderül az ég. Északnyugati irányból egyre nagyobb területen szűnik a vegyes csapadék, délután már csak az északkeleti tájakon, ott is kevés helyen lehet havas eső, havazás. Az északnyugati szelet sok helyen erős, helyenként viharos lökések kísérik, estére veszít erejéből a szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 6 fok között alakul, de északkeleten, a keleti határ közelében reggel állhat be a maximum, ott 7, 8 fok is lehet.

A HungaroMet Zrt. veszélyjelzése szerint Baranya vármegyében pénteken zivatar alakulhat ki. Elsődleges veszélyforrást a villámlás jelent, emellett esetenként szélerősödés, jégeső is előfordulhat. Tíz vármegyét (Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Pest, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala) erős széllökések érnek, amelyek meghaladhatják a 70 kilométer per órát.

