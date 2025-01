Kövér László: Egy harsány hazudozó lépett a bukott posztkommunisták helyébe

Kövér László házelnök Bonyhádon vett részt a Wass Albert születésének évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, melyen kiemelte, hogy sokan megosztó személyiségnek tartják a szerzőt, de a gyűlölet hirdetői ma is a magyarság között járnak, és jelenleg egy harsány hazudozó lépett a bukott posztkommunisták helyébe. Kövér László beszédére Magyar Péter Facebook-oldalán úgy reagált, hogy a helyében óvatosabban kun bélázna.

Wass Albert életművét 1990-ig szigorúan elzárták a nyilvánosság elől, majd azóta napjainkig rágalmakkal illetik, tehetségét becsmérlik, és fintorogva megtagadják tőle az irodalmi kanonizációt − mondta az Országgyűlés elnöke szerdán Bonyhádon, Wass Albert születésének 117. évfordulója alkalmából, írta az MTI.

Kövér László az író Széchenyi téri szobra előtt tartott megemlékezésen hozzátette: az elmúlt több mint három évtizedben magyarok milliói zárták a szívükbe, műveinek megismerése napjainkra a legolvasottabb magyar írók közé emelte.

Ennek ellenére a hazugság népe ma is megosztónak nevezi őt

− fogalmazott a házelnök, majd hozzátette, a magyarság szereti, míg a magyarság ellenségei és árulói gyűlölik az írót. Ez az úgynevezett megosztás, amely által Wass Albert nemcsak a kortársait segítette a tisztánlátásban, hanem halála után az utókort is segíti − fűzte hozzá.

Megjegyezte: a hazugság és gyűlölet hirdetői ma is itt vannak közöttünk. „A bukott posztkommunisták helyébe – idegen megbízói utasítás szerint – egy harsány hazudozó lépett”, akinek mindössze annyi a feladata, hogy miután elárulta korábbi politikai közösségét, csapja be a teljes magyar nemzetet is, annak érdekében, hogy előkészítse a terepet a magyargyűlölet új kunbéláinak a színrelépéséhez” − jelentette ki.

A házelnök kitért arra is, hogy a január 12-i, dombóvári időközi országgyűlési képviselő-választáson Csibi Krisztinára, a Fidesz–KDNP jelöltjére, a Magyarság Háza igazgatójára „hárul a feladat, hogy bizalmat kérjen a kerület ötvennyolc településének választópolgáraitól, hogy az elhunyt Potápi Árpád által megkezdett országgyűlési képviselői munkát hittel és becsülettel folytathassa”.

Többen is felszólaltak a bonyhádi megemlékezésen

Csibi Krisztina köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy Wass Albert mellszobrát − Kolozsy Sándor alkotását − húsz éve, 2005. január 8-án állították fel Bonyhádon. Az író műveit sokáig sikerrel tartották távol az olvasóktól, de eljött a Wass Albert-reneszánsz, és „bízunk abban, hogy soha nem lesz tiltott szerző Wass Albert” − mondta.

A Magyarság Háza, a bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központ és a bonyhádi Wass Albert Törzsasztal közös rendezvényén az író szobrát a két szónok után megkoszorúzta mások mellett Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Horváth Kálmán Tolna vármegyei főispán és Orbán Attila, a Tolna vármegyei közgyűlés elnöke.

Magyar Péter reagált a házelnök szavaira

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán írta le véleményét Kövér László beszédére, melyben úgy fogalmazott, hogy

Kövér László helyében, lelkes MSZMP-tagként, KISZ-vezetőként és hithű kommunista család sarjaként, óvatosabban kunbéláznék és károlyimihályoznék.

Magyar Péter úgy folytatta, hogy felmenői között hazafiak voltak és nem árulók, majd azzal vádolta a házelnököt, hogy az ő „családjában találhatóak Kun Bélához, Rákosihoz és Kádárhoz köthető személyek”.

Emellett utalt arra, hogy 1985-ben még Gyurcsány Ferenccel együtt építették a szocialista jövőt, de megemlítette, hogy a házelnök volt Soros-ösztöndíjas, valamint hogy kivonultak az Országgyűlés üléséről a trianoni megemlékezésen. Gondolatait azzal zárta, hogy „a kevesebb néha több, Kövér elvtárs”.