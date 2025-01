A Líra javára ítélt a Kúria, nem fogadták be a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmét

Még 2024 februárjában értesítette arról a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal a Lírát, hogy ötmillió forintos bírsággal sújtják őket, amiért az Esti mesék lázadó lányoknak című könyvet egy olyan kecskeméti könyvesboltban forgalmazták, amely egy iskolától és egy templomtól is 200 méteres távolságon belül található. Mint korábban megírtuk, ez az a könyv, amely miatt ötször akkora büntetést szabtak ki a Lírára, mint a Librire.

A könyváruház pert indított az ügyben, amit jogerősen meg is nyertek, és a bíróság kimondta, hogy a könyv „gyermek- és fiatalkorúak számára is értelmezhető módon mutat be egy, a transzneműséggel kapcsolatos gyerekkori élethelyzetet és problémát, a történet pedig illeszkedik a könyv koncepciójába, nem kizárólagos célja a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérés”. Korábban megírtuk azt is, hogy a Budapesti, a Győri és a Szegedi Törvényszék is a Lírának adott igazat az ügyben.

A HVG most arról ír, hogy a kormányhivatal felülvizsgálati kérelmet nyújtott be, amelyben az ítélet hatályon kívül helyezését és a Líra keresetének elutasítását vagy új eljárás lefolytatását kérték, viszont ezt a Kúria nem fogadta be. Arra hivatkoztak, hogy a felülvizsgálat lefolytatását nem látták indokoltnak, és indoklásuk szerint az, hogy az egyik fél nem ért egyet az ítélettel, nem indokolja, hogy újranyissák az ügyet.

Mint írják, „a kormányhivatal nem jelölte meg, hogy mi az az elvi jelentőségű jogkérdés, amellyel összefüggésben a Kúria iránymutatása indokolt lenne, és nem mutattak be példát arra, hogy hasonló ügyekben eltérő ítéletek születtek volna”.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 2021-es, gyermekvédelminek nevezett törvény rendelete előírta, hogy az LMBTQ-témájú könyveket le kell fóliázni, továbbá a törvény szerint azokban a boltokban, amelyek 200 méteres körzetében található templom vagy iskola, nem forgalmazhatóak ilyen témájú könyvek. Pásztón két kormányhivatalnok ezt annyira komolyan vette, hogy távolságmérővel ellenőrizte, milyen messze van a könyvesbolt az iskolától, valamint a templomtól.