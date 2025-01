A Momentum Magyar Péterről: Akinek egy éve jutott eszébe küzdeni a NER-rel szemben, az ne oktasson ellenzékiségből

Magyar Péter kedden írt a Facebook-oldalán azon értesülésekkel kapcsolatban, hogy a Tisza Pártnak Egerben a vár alatt egy olyan épületben van a székhelye, ahol egy lángosozó is üzemel. A Tisza Párt elnöke akkor megjegyezte, hogy pártjának nincs és nem is lesz állami milliárdokon vásárolt székháza és irodái, és ők egy fillér állami támogatást sem kapnak, de nem is kérnek.

A Tisza Párt elnöke azt is hozzátette, hogy decemberben nem ők, hanem a Fidesz és a parlamenti ellenzék szavazta meg, hogy az eddigi állami pénzeken felül 2025-re még plusz 16 milliárd forint költőpénzt kapjanak „a nulla társadalmi támogatottsággal rendelkező pártocskák frakciói”.

Minderre Szabó Szabolcs, a Momentum Mozgalom parlamenti frakciójának tagja reagált csütörtökön. Facebook-oldalán leírta, hogy a Momentum-frakció tagjai és a többi ellenzéki képviselő sem szavazta meg ezt, mint kiemelte, „ezt a Fidesz terjesztette be, a Fidesz szavazta meg. Mint ahogy a korábbi büntetéseket is a Fidesz intézte”.

Hozzátette, hogy ő éppen nemrég nyert meg egy ügyet Strasbourgban Kövér László házelnök ellen, aki jogtalanul büntette őt meg.

„És bár Magyar Péter nem kérdezte, de kis tájékozódás után olvashatta volna azt is, hogy a Momentum-frakció már nyilatkozott arról, hogy a többletforrást olyan módon kívánja felhasználni, hogy azzal rászoruló családokat, NER-károsult állampolgárokat tudjon segíteni. (De ezt már decemberben elmondtuk)” – hangsúlyozta Szabó Szabolcs.

A momentumos politikus azt is leírta, hogy szerinte a Tisza Párt igenis milliárdos nagyságrendben jut közpénzhez, ugyanis elindultak egy választáson, így minden EP-képviselő kap fizetést és egyéb juttatásokat is, valamint a Tisza Párt az Európai Néppárt frakciójának tagja, így szerinte onnan is kapnak támogatást.

Tessék ezeket összeszámolni, és milliárdos tétel jön ki. És mielőtt valaki észrevételezné: ez is mind közpénz, és bizony ez is az adófizetők (így többek között a magyar adófizetők) pénzéből van. És ha a számokat megnézi valaki, akkor láthatja, hogy jóval nagyobb összegekről beszélünk, mint az itthoni juttatások vagy épp az itthoni képviselői fizetések

– emelte ki a képviselő.

A bejegyzése végén Szabó Szabolcs arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péternek nem azokat a képviselőket kellene ekéznie, akik már hosszú ideje arra teszik fel az életüket és szakmai reputációjukat, hogy a NER-rel szemben küzdjenek.

„Annyit kérnék cserébe, hogy akinek ez mindössze egy éve jutott eszébe, mert előtte speciel a mindenféle NER-es pozikból kapta a havi többmilliós fizetését a Fidesztől, az lehetőleg ne oktasson már ki ellenzékiségből olyanokat, akik már akkor is a barikád túlsó oldalán álltak, és tisztességesen végezték a dolgukat” – zárta sorait Szabó Szabolcs.