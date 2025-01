Megszólalt az ügyészség a Till Tamás meggyilkolásával gyanúsított férfi letartóztatásáról

Mint ismert, a Till Tamás megölésével gyanúsított F. Jánost december 14-én fogták el és tartóztatták le, miután kiderült, hogy az ügyészség szerint mégsem évült el a gyilkosság.

Január másodikán pedig a Kecskeméti Törvényszék szóvivője bejelentette, hogy letartóztatásban marad a férfi, a másodfokú bíróság helybenhagyta döntést. A Magyar Nemzet érdeklődésére pedig a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség csütörtökön közölte, hogy

további három hónappal hosszabbítanák meg a Till Tamás megölésével gyanúsított F. János letartóztatását.

Az indítványt szerdán nyújtották be a bíróságra, az ügyben jövő héten várható döntés. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség aljas indokból, különös kegyetlenséggel, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt indítványozta a Till Tamás megölésével gyanúsítható férfi letartóztatását. Az első fokon eljáró Kecskeméti Járásbíróság harminc napra – január közepéig – már elrendelte F. János letartóztatását, az ügyészség most ezt hosszabbítaná meg.

Emlékezetes, hogy nemcsak a közvéleményt, hanem a politikusokat is felháborította, hogy a 11 éves Till Tamás ellen 2000-ben elkövetett gyilkosság tettese, F. János szabadon távozhatott a rendőrségről, mert tette már elévült. Végül tavaly december közepén elfogadta az Országgyűlés a Till Tamás-gyilkossággal összefüggésben benyújtott, a Büntető törvénykönyvet módosító javaslatot.