Az anyja megrázó vallomásával folytatódott a zuglói gyilkossággal vádolt férfi tárgyalása

Mint arról beszámoltunk, C. Károlyt azzal vádolják, hogy 2022 áprilisában, XIV. kerületi otthonukban egy veszekedés alatt megfojtotta élettársát, miközben a nő 9 éves kisfia a szomszéd szobában tartózkodott. A történtek után a férfi édesanyjával beült egy szuperhősfilmre a moziba. A férfi ügyének tárgyalása szerdán folytatódott, ahol most az édesanyját hallgatták meg.

A 24.hu-nak a nő elmondta, hogy ő hisz a fia ártatlanságában, kitart mellette, és nem tudja, ki ölhette meg annak élettársát.

A szerdai bírósági meghallgatáson a vádlott édesanyja elmondta, hogy szerinte fia és annak élettársa, Zsanett jó kapcsolatban voltak, még egy kislányt is szerettek volna. Arról is említést tett, hogy minden nap szokott beszélni a fiával, aznap is beszéltek, mikor a gyilkosság történt.

Nem volt jó kedve egyáltalán, közölte, hogy összeveszett az élettársával. Azt mondta, hogy véletlenül belekapott a gyerek szemébe, Zsanett pedig ezért nagyon megütötte őt. Ekkor döntötte el, hogy eljön otthonról, mert át kell értékelnie a dolgokat, hogy van-e értelme egyáltalán folytatni a kapcsolatukat

– emlékezett vissza az édesanya, majd hozzátette, hogy az ő ötlete volt, hogy üljenek be egy mozira, mivel szokásuk volt, hogy ha valami probléma van, akkor azt nem otthon beszélték meg, hanem beültek valahova.

„A film közben felhívott egy rendőr, és kérdezte, hogy hol vagyunk. Mondtam, hogy itt vagyunk a moziban. Tíz-tizenöt perc múlva jöttek a rendőrök és elvitték a fiamat” – mondta a nő.

Az édesanya szerint fia élettársa rendszeresen ivott és drogozott, és volt, hogy fiával is agresszívan viselkedett.

Előfordult, hogy kék-zöld foltok voltak a fiamon. Amikor megkérdeztem, hogy mitől vannak, akkor azt mondta, hogy Zsani volt. Egy üveg tömény volt a nő napi adagja

– állította az asszony.

Arról is beszélt, hogy fia korábban pszichológiai kezelés alatt állt, gyógyszereket is szedett, valamint hogy tisztaságmániás, ami miatt nehezen talált munkát. Korábban szexuális erőszak miatt is ült a férfi, de anyja szerint abban az ügyben is ártatlan volt.

Emberölés bűntette és kiskorú veszélyeztetése miatt az ügyészség 11 év börtönt és 10 év közügyektől eltiltást kért a férfira.