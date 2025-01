Az audis ámokfutó ügyvédje: Nem az én ügyfelem ült a járműben

A rendőrség pénteki sajtótájékoztatója után a korábban embercsempészet miatt Magyarországon elítélt, majd elengedett moldáv állampolgárságú Tiganciuc Calinnak ügyvédje szólalt meg a Telexnek, aki kijelentette, hogy nem az ügyfele volt az, aki a vasárnapi balesetet elkövette.

A rendőrség feladata kideríteni, ki ült az autóban a balesetkor, de az bizonyos, hogy nem az ügyfelem, ő ugyanis dokumentáltan elhagyta Magyarországot, miután kiengedték a börtönből és kiutasították az országból

– fogalmazott Karácsonyi Erika, a férfi ügyvédje.

A moldáv embercsempész jogi képviselője azt nyilatkozta, hogy ügyfele a baleset idején nem tartózkodott Magyarországon, hiszen kiutasították az országból. Miután kiengedték a börtönből, visszatért Moldovába, amelyet bizonyítani is tud, hiszen a határátkelőnél ellenőrizhető. Az ügyvéd elmondta, hogy az embercsempészet miatt kiutasított férfi kapcsolatba lépett a rendőrséggel, és tisztázta magát a vádak alól, valamint közölte, hogy rendelkezésre áll.

A jogász azonban nem tudott arra a kérdésre válaszolni, hogy Tiganciuc Calinnak valóban van-e ikertestvére, valamint arra sem, hogy melyikük ülhetett az autóban. Azt viszont egyértelműen leszögezte, hogy nem ügyfele nevén szerepelt a jármű.

BRFK: Tiganciuc Calin testvére vezette az Audit

Ahogy péntek délelőtt megírtuk, Léránt Krisztián rendőr alezredes sajtótájékoztatón jelentette be, hogy nem a moldáv embercsempész, hanem az arra megszólalásig hasonlító testvére vezette azt a járművet, mellyel balesetet okozott. Tiganciuc Calin ellen így visszavonták az elfogatóparancsot, és helyette közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt adtak ki körözést Tiganciuc Sergei ellen.

Az alezredes kiemelte, hogy Tiganciuc Sergei eddig büntetlen előéletű volt Magyarországon, de megtudták, hogy rendszeresen cserélgették okmányaikat embercsempész testvérével, akire megszólalásig hasonlít. Tiganciuc Sergei egy budapesti szállodába is testvére okmányaival és adataival jelentkezett be nem sokkal az ámokfutása előtt. A rendelkezésre álló információk szerint a Magyarországról kiutasított Tiganciuc Calin jelenleg is Moldovában tartózkodik.

Moldáv embercsempész okozott balesetet Budapesten

A rendőrség még január 6-án jelentette be, hogy sikerült azonosítaniuk a férfit, aki vasárnap hajnalban nagy sebességgel egy szabályosan közlekedő autóba csapódott, és segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. A rendőrség közleménye szerint a gyanúsított Tiganciuc Calin, 23 éves moldáv állampolgár. Ez utóbbi információt cáfolta meg pénteken a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

Az elkövető egy Audi S8 típusú autót vezetett, amellyel a XI. kerületben hajtott el az őt igazoltatni próbáló rendőrök elől. Az üldözés közben, mely egészen a XXII. kerületig tartott, nekiütközött egy másik személyautónak, melyben négy felnőtt és három gyermek utazott, akiket kórházba kellett vinni sérüléseik miatt. A menekülő férfi kiszabadította magát a totálkárosra tört autóból, majd segítségnyújtás nélkül elszaladt a helyszínről.

Tiganciuc Calin nem volt ismeretlen a hatóságok előtt

A férfit november 6-án ítélte el jogerősen a Hajdúböszörményi Járásbíróság 3 év 10 hónap fegyházbüntetésre, amikor Tiganciuc beismerő vallomást tett, és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott. A szabadságvesztés mellett a bíróság mellékbüntetésként 7 év 8 hónapra kiutasította a férfit Magyarországról, ezért a baleset idején nem tartózkodhatott az országban, ahogy jelenleg a rendőrség és ügyvédje is állítja.

Az embercsempész már elítélése előtt is összetűzésbe keveredett a hatóságokkal, ugyanis egy nemzetközi bűnözői csoport tagjaként külföldiek – főleg nepáliak – Nyugat-Európába történő illegális szállítását végezte. A lapnak nyilatkozó bírósági szóvivő szerint a moldáv férfi nem először menekült a hatóságok elől. Március végén rendőrjárőrök szerették volna igazoltatni Nyíradonyban, de akkor is kereket oldott.

Magyar Péter többször is számon kérte Orbán Viktort az ügyben

Szerkesztőségünknek is megküldött első közleményében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke azt írja: „Orbán Viktor 2000 embercsempészt engedett ki politikai okokból a börtönből. Most hét magyar ember, köztük gyerekek estek áldozatul a moldáv bűnözőnek, aki Orbán döntése nélkül még a börtönbüntetését töltötte volna. Orbán Viktor szakítsa meg az indiai nyaralását, és haladéktalanul vállalja a politikai felelősséget az embercsempészek kiengedéséért.”

A politikus péntek esti, közösségi oldalán megosztott videójában a rendőrség szerint nem a szabadon engedett embercsempész okozta a balesetet, hanem az ő ikertestvére. Szerinte a rogáni propaganda Benedek Eleket megszégyenítő mesét költve próbálja meg átkeretezni a történteket.

Ennyi erővel azt is előadhatná a kormányzati propagandagyár, hogy nem is Rogán Antal áll a súlyos korrupciós ügyek középpontjában, hanem a rá megszólalásig hasonlító, gonosz ikertestvére. Honfitársaim, elég volt! Hova akar még süllyedni, miniszterelnök úr? Miért kell a magyar népnek rettegnie a saját hazájában az ön hibái miatt? Miért fontos önnek, hogy pedofiloknak és embercsempészeknek adjanak kegyelmet? Miért élveznek önnél mindig előnyt azok, akik a zavarosban halásznak, akik mutyiznak, akik csalnak, lopnak, hazudnak. Miért kedveli ezeket az embereket? Miért fontosabb önnek, hogy a bűnözők szabadlábon legyenek?

– fogalmazott Magyar Péter.