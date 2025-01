Bejelentették a béremelést, majd „programozott” elbocsátási hullám kezdődött a Magyar Postánál

A Magyar Postánál „programozott” leépítés zajlik, amelynek oka, hogy a társaság nem szeretne csoportos létszámleépítést bejelenteni. A postai dolgozók egyik érdekképviselete szerint nem csak a bezárt posták alkalmazottait küldik el, hanem a még működő hivatalok munkatársainak létszámát is csökkentik.

Létszámleépítések zajlanak Magyar Postánál, melyek várhatóan a későbbiekben is folytatódnak – tájékoztatta a 24.hu-t egy olvasó, akinek a munkaviszonya megszűnt az állami cégnél. Hozzátette, hogy a vállalat teljesítményének csökkenéséhez igazítják az elbocsátásokat, amelyek folyamatosan zajlanak, és számos munkakört érinthetnek.

Az olvasó levelében kifejtette, hogy tavaly novemberében kezdte meg a cég a kampányszerű, elaprózódott elbocsátásokat, amelyek január végéig fognak tartani. A Magyar Posta állítása szerint meghatározott egy célszámot, hogy összesen hány embert kell elküldeni, és bár a létszámcsökkentés területenként csak néhány embert érint, de összességében egy egy nagyobb dolgozói állományra terjed ki. A cég azért döntött a „programozott” vagyis a fokozatos elbocsátás mellett, mert így nem kell létszámleépítést bejelenteniük.

A forrás arra is kitért, hogy egyfajta premizálást vezetettek be, vagyis ha valakit elküldenek, akkor az állományban maradt dolgozók az elküldött munkatárs bérének egy hányadát megkapják. Igaz, ezért cserébe az elbocsájtott munkatárs munkáját is megkapják.

Az elbocsátási hullám azért is különös, mert december 30-án Vitályos Eszter kormányszóvivő még arról számolt be, hogy hatalmas béremelésre számíthatnak a Magyar Posta dolgozói. Igaz, a kormányszóvivő által belengetett 30 százalékos emelést 2023. január elejéhez képest kell majd nézni.

A portál szembesítette az állításokkal Magyar Posta Zrt.-t és érdeklődtek arról is, hogy hány dolgozótól váltak meg a leépítések során, illetve hogy 2025-ben mi várható. A portál kíváncsi lett volna arra is, hogy mekkora az elbocsátási célszám, továbbá ha valóban kialakítottak egyfajta premizálást a létszámcsökkentési cél eléréséhez, akkor a kilépett, elküldött, kieső emberek fizetésének hány százalékát fordítják a maradók bérfejlesztésére.

A cég válaszában kifejtette, hogy 2025 elején nem terveznek elbocsátásokat, valamint fontosnak tartották megjegyezni: a társaság azon dolgozik, hogy az ügyféligényeket maradéktalanul kielégítő szolgáltatásokat nyújtson továbbra is. Válaszukban pedig megemlítették, hogy ebben a témában Balczó Barnabás elnök-vezérigazgató nyilatkozott a Világgazdaságnak, míg a kis posták megszüntetésével összefüggésben azt írták, hogy az átalakulás alapvetően nem jár elbocsátással. A cégvezető az említett interjújában azonban elárulta, hogy a létszám az elmúlt két évben mintegy négyezerrel csökkent, és ez lehetőséget adott arra, hogy javítsanak a munkakörülményeken, és növeljék a béreket.

Balczó Barnabás a Világgazdaságnak adott interjúja után két héttel bejelentette, hogy 2025. január 31-vel távozik posztjáról.