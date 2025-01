Egy fideszes polgármester is felszólalt az önkormányzati bevételek kormányzati megcsapolása miatt

Gémesi György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének elnöke, az InfoRádiónak adott nyilatkozatában fejtette ki, hogy nehéz év elé néznek az önkormányzatok 2025-ben.

A forráshiány és az elvonások miatt reálértékben kevesebb pénzből kell gazdálkodniuk az önkormányzatoknak idén, mint 2024-ben

– fogalmazott Gémesi György.

Szerinte jelentős elvonásokkal kell szembenéznie az önkormányzatoknak, mivel a szolidaritási adó 307 milliárdról 365 milliárdra emelkedik, vagyis nagyjából 60 milliárddal többet vonnak el az önkormányzatoktól idén, mint tavaly, a Versenyképes Járások Program keretében pedig 65 milliárdot vesz el a kormány az önkormányzati rendszer bevételeiből. Szerinte ezek a változások, elsősorban a „tehetősebb, erősebb” önkormányzatokat érintik.

Az ellenzéki városvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a kormány továbbá megemelte minimálbért és az átlagbért, így az óvónőknek, a bölcsődei dolgozóknak, a városüzemeltetésnél dolgozóknak is emelkedett a bére, ami természetesen pozitív, azonban ennek fedezetét csak részben biztosítja a kormány, egy része az önkormányzatokra hárul. Miközben a rezsiszámlák továbbra is jóval magasabbak, mint két-három évvel korábban.

Niedermüller Péter, Erzsébetváros polgármester is hasonlóan látja a helyzetet, ezért nyílt levélben fordult Orbán Viktorhoz.

A miniszterelnök szerint 2025 nagyszerű éve lesz az országnak és új gazdasági fellendülés előtt állunk. Éppen ezért levelet írtam Orbán Viktornak, ugyanis ha valóban ezt gondolja, akkor pont itt az ideje annak, hogy befejezzék az önkormányzatok sarcolását. […] Úgy gondolom, hogy akik ezt az újabb büntetőadót kitalálták és támogatják, azok nem az erzsébetvárosiak, nem a budapestiek, nem a Magyarországon élők érdekeit képviselik

– írta a DK-s politikus Facebook-oldalán.

Nem csak az ellenzéki városvezetők látják a problémákat

Székesfehérvár kormánypárti polgármestere, Cser-Palkovics András a kormányzati elvonásokkal kapcsolatban leszögezte, nehéz feladat általánosságban beszélni az önkormányzatok költségvetéséről, mert egy-egy település méretei és adottságai is nagyban befolyásolják, hogy milyen évre készülhet az adott önkormányzat, ezért inkább a saját szemszögéből foglalkozik a kérdéssel.

Székesfehérváron évek óta igen jelentős tartalékkal tervezzük a költségvetést, ezen idén sem változtatunk, hiszen a 2025 sem ígérkezik könnyűnek. A 2020 óta bekövetkezett krízissorozat megmutatta ennek a hasznát és fontosságát

– mondta Cser-Palkovics András az Indexnek.

Kifejtette, hogy Székesfehérvár legnagyobb bevételét továbbra is a helyi iparűzési adó jelenti, ami nagyban függ a helyi gazdaság teljesítményétől. Ez egyben azt is jelenti, hogy a fehérvári gazdaság mozgásait a város költségvetési lehetőségei is lekövetik. Számukra azonban pozitív hír, hogy a város gazdasága 2024-ben is növekedett, ebből fakadóan a város adóbevételei is emelkedtek. Ez segítséget nyújt a 2025. évi költségvetés tervezésekor.

Székesfehérváron nem kell adóemelésre számítaniuk a vállalkozásoknak

Gémesi György a gazdasági nehézségekkel kapcsolatban kifejtette, a legtöbb város adóemelésre kényszerül az újabb kormányzati elvonások miatt.

Nekünk, településvezetőknek az a feladatunk, hogy üzemeltessük a települést, és biztosítsuk az alapvető szolgáltatásokat a lakosságnak. És ha a kormány elvesz az önkormányzatok pénzéből, akkor ezeket a forrásokat valahonnan pótolni kell, mert különben nem tudjuk üzemeltetni a különböző szolgáltatásokat. A kormány számított erre, hiszen például a kommunális adónál megemelte a felső határt, amely így jelenleg 49 ezer forint ingatlanonként

– összegezte Gödöllő polgármestere.

Cser-Palkovics András, azonban nem szeretne adókat emelni, mert úgy látja, hogy az egyes iparágakban – különös tekintettel az autóiparra és építőiparra – Európa egészében tapasztalható bizonytalanságok vannak, ezért ők erre tekintettel a 2025-ös évre „különösen konzervatívan”, óvatosan terveznek.

Jó hír a helyi gazdaság szereplőinek, hogy – egy a nagykereskedelmet érintő adóemelésen kívül – a helyi adómértékek nem emelkednek 2025-ben. Ezzel is segíteni szeretnénk a helyi vállalkozásokat

– fogalmazott a városvezető.

A versenyképes járások rendszere jó gondolat, de fájó az elvonás

A Versenyképes Járások Program lényege, hogy a helyi iparűzési adók 2025. évi többlete bekerül egy területfejlesztési alapba, amelyre pályázhatnak a járások. Ezzel a kormány azt akarja elérni, hogy szisztematikusabb fejlesztéspolitika valósulhasson meg az uniós források és a Magyar Falu Program forrásaival együtt.

Cser-Palkovics András leszögezte, a versenyképes járások rendszere gondolati alapjaiban és stratégiájában előremutató, végre az agglomerációs, térségi gondolkodásmódot előtérbe helyező intézkedés.

Ez ugyan rövid távon sajnos a növekmény egy részének elvonását jelenti, aminek nem örülünk, de a jövőben nagy előrelépést jelenthet, amennyiben 2026-tól már a szolidaritási hozzájárulás egy részéből töltődik fel az alap

– vélekedett a székesfehérvári polgármester, aki szerint az általa felvázolt rendszer azt jelentené, hogy a befizetett szolidaritási hozzájárulás egy része vissza tud jönni abba a térségbe, ahonnan az származik.

A városvezető hozzátette, jelenleg még várják az alapra vonatkozó szabályozás részleteit, de örülnek annak, hogy az egyeztetések során több erre vonatkozó, az önkormányzatok által megfogalmazott javaslatot elfogadott a minisztérium. Hangsúlyozta, különösen fontos lenne az, hogy a fejlesztések mellett térségi szolgáltatásokra is fordítható legyen az alapból származó pénz.

Többet kellene segítenie az államnak az önkormányzati feladatok finanszírozásában

A polgármester-kollégák által felvetett problémák sok esetben nem vagy nemcsak a gazdaság mindenkori teljesítményétől függnek, hanem az önkormányzati rendszer állami finanszírozásától is. Amikor a gazdasági teljesítmény nem olyan erőteljes, különösképpen megnő ennek a jelentősége

– jelentette ki Cser-Palkovics András.

A kormánypárti városvezető szerint „biztosan szükséges volna az önkormányzatok állami finanszírozási rendszerének áttekintése, átgondolása”, akár úgy, hogy ahhoz megvizsgálják az adott települések méreteit és sajátos adottságait.

Különösen fontos lenne, ha az önkormányzatok kiegészítő állami forrásokhoz juthatnának olyan területeken, mint a közösségi közlekedés, a közétkeztetés, a kulturális és szociális szektor, valamint a sportlétesítmények fenntartása

– szögezte le a polgármester, aki elmondta, hogy Székesfehérvár 2025. évi költségvetésének tervezése még zajlik, az február közepén kerül a közgyűlés elé.

(Borítókép: Cser-Palkovics András 2023. január 12-én. Fotó: Németh Kata / Index)