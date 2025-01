Kilépett a pártból a Vas vármegyei LMP teljes elnöksége

Kilépett a pártból a Vas vármegyei LMP elnöksége, vagyis az elnök Németh Ákos, és a két elnökségi tag Gálffy Áron, és Hisham AbdulGhafoor is otthagyta a pártot – írja az ugytudjuk.hu.

A portál megkeresésére Németh Ákos azt mondta, hogy társai nevében is azt tolmácsolja, hogy úgy érzi, hogy

az LMP már nem képes komoly erővel képviseli a zöld politikát, ezért döntöttek a távozás mellett.

A vezetőség kilépésével az alapszervezet nem fog megszűnni, hamarosan tisztújítást kell tartania a tagoknak – közölte az ugytudjuk.hu.

Lassan mindenki elhagyja a pártot

A 2022-es önkormányzati választás óta sorban lépnek ki az LMP-ből a tagok, köztük a párt legismertebb politikusai. A sort Schmuck Erzsébet, a párt volt társelnöke kezdte, aki 15 éven keresztül volt az LMP tagja.

Ez a párt már nem zöldpárt, és ellenzéki pártként is megsemmisült. Ezt a pártot Ungár Péter teljesen leuralta. Ez a párt már az Ő pártja, Ungár-párt! Igaz, az Ungár vezette EP listára a szavazatok mindössze 0,87 százalékát kapta az LMP, de ebből semmilyen következtetést nem vont le sem a párt, sem Ungár Péter

– írta közösségi oldalán a politikus.

Nem sokkal később újabb két tag jelentette be távozását. Vágó Gábor, az LMP egykori alapító tagja tavaly augusztus végén jelentette be, hogy kilép a pártból. Azt írta, először csak érzelmileg távolodott el, majd elfelejtett kilépni, most viszont meghozta a döntést. Egy nappal később Keresztes László Lóránt is megszüntette a tagsági jogviszonyát az LMP-ben.

Nehéz volt meghozni ezt a döntést, hiszen másfél évtizede vagyok része ennek a közösségnek. Soha nem voltam tagja más pártnak, és meggyőződésem, hogy ma is ebben a pártban van a legtöbb olyan ember, aki őszinte hittel és hozzáértéssel küzd a természeti értékek megóvásáért. A közösséghez, korábbi tagtársaimhoz továbbra is lojális leszek, velük nem szeretném megszakítani a kapcsolatot. De egy játékszerré züllesztett, a zöldpolitikától eltávolodó, és öncélúvá vált pártnak nem akarok a tagja maradni

– fogalmazott Keresztes László Lóránt.

Az LMP-t akkor érte az újabb sokk, amikor Csárdi Antal is bejelentette a kilépését. Ez azért is érhette rendkívül negatívan a párt elnökségét, mivel Csárdi volt az LMP egyetlen olyan országgyűlési képviselője, aki egyéni mandátumot nyert. A képviselő az eddig felsoroltakhoz hasonlóan magyarázta a távozása okait, szerinte az LMP túlságosan közeledik a Fideszhez.

Alig egy hete érkezett a hír, miszerint Kendernay János – aki egykor ugyancsak betöltötte a társelnöki tisztséget – szintén otthagyja a pártot. Elmondta, hogy tíz évig volt a párt tagja, amelyet két szakaszra bontott. Az elsőt sem tartotta felemelőnek, de már akkor is több konfliktus volt a párton belül, különösen az aktuális társelnököknek.

Kendernay János szerint „a párt tagságának jelentős része se nem tartotta magát zöldnek, se nem akart azzá válni”, valamint az együttműködés hiányát is felrótta egykori párttársainak. Ennek ellenére az első öt évében szinte minden tisztséget betöltött a pártban, és büszke volt társelnöki pozíciójára. Elmondta azt is, hogy az elmúlt öt év alatt a legjobb tagok távoztak, de facto nincs tagsága, nincs politikája a pártnak, a közösség is teljesen eltűnt. A párt elveszítette teljesen a létjogosultságát.”