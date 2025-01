Magyar Péter is megszólalt az audis ámokfutó ügyében történt fejleményekről

A rendőrség sajtótájékoztatót tartott az audis ámokfutó ügyéről péntek délelőtt. Léránt Krisztián r. alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője elmondta, hogy bár korábban a börtönből szabadon engedett embercsempész, Tiganciuc Calin ellen adtak ki körözést, azonban a vizsgálat közben kiderült, hogy a balesetet okozó autót nem ő, hanem testvére, Tiganciuc Sergei vezette.

A hírre reagált Magyar Péter is közösségi oldalán, aki szerint „hétfőn kikerült egy egyértelmű körözés a rendőrség honlapjára, ma pedig, amikor Orbán Viktor lába alatt elkezdett égni a talaj, lecserélik a körözést és egy Benedek Eleket megszégyenítő mesét költenek hozzá” és ezzel „elképesztő hazugságcunamiba rángatja bele a kormány a rendőrséget”.

Nem más ez, mint egy nagyon gyenge politikai kármentés…

– értékelte a helyzetet a Tisza Párt vezetője.

Magyar Péter érdekesnek tartja, hogy „a szabadon engedett embercsempész hasonmása is pont itt tartózkodik Magyarországon, és őt is pont üldözték a rendőrök”, ahogy azt is, hogy a rendőrség ki tudta deríteni, hogy kinek az adataival élt vissza az elkövető, de azt nem, hogy jelenleg hol tartózkodik az ámokfutó.

Az ellenzéki politikus leszögezte, hogy „Orbán Viktornak vállalnia kell a politikai felelősséget a börtönökből kiengedett 2200 embercsempész miatt” és haladéktalanul meg kellene szakítani indiai nyaralását.

Rendkívül életszerű, hogy valaki a Magyarországról kiutasított testvére adataival foglal szállást…Tóni, ez elég gyenge!

– zárta bejegyzését Magyar Péter.