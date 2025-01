Új fejlemény az audis ámokfutó ügyében: nem az embercsempész Tiganciuc Calin vezette az autót

Léránt Krisztián r. alezredes, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály vezetője sajtótájékoztatót hívott össze január 10-én, pénteken, hogy fejleményeket jelentsen be az audis ámokfutó ügyében.

Léránt Krisztián, miután ismertette az ügyet, kijelentette, hogy nem Tiganciuc Calin volt a valós elkövető, hanem az ő testvére, Tiganciuc Sergei vezette az Audit.

Ennek értelmében visszavonták a Tiganciuc Calin elleni elfogatóparancsot, és helyette közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt adtak ki körözést Tiganciuc Sergei ellen.

Az alezredes kiemelte, hogy Tiganciuc Sergei eddig büntetlen előéletű volt Magyarországon, de megtudták, hogy rendszeresen cserélgették okmányaikat embercsempész testvérével, akire megszólalásig hasonlít. Tiganciuc Sergei egy budapesti szállodába is testvére okmányaival és adataival jelentkezett be nem sokkal az ámokfutása előtt. A rendelkezésre álló információk szerint a Magyarországról kiutasított Tiganciuc Calin jelenleg is Moldovában tartózkodik.

Elhajtott a rendőrök elől, majd balesetet okozott Budapesten az audis ámokfutó

A rendőrség még január 6-án jelentette be, hogy sikerült azonosítaniuk a férfit, aki vasárnap hajnalban nagy sebességgel egy szabályosan közlekedő autóba csapódott, és segítségnyújtás nélkül elmenekült a helyszínről. A rendőrség közleménye szerint a gyanúsított Tiganciuc Calin, 23 éves moldáv állampolgár.

Az Audi S8 típusú autót vezető férfit Budapest XI. kerületében akarták kiállítani a forgalomból, ő azonban elhajtott a hatóság emberei elől, akik üldözni kezdték. A hajsza egészen a XXII. kerületig tartott, ahol az Audi a 6-os út és a Növény utca kereszteződésénél nagy sebességgel nekiütközött egy másik személyautónak. A vétlen Ford Galaxyban négy felnőtt és három gyermek utazott, akiket kórházba kellett vinni a sérüléseik miatt.

A most azonosított férfi a totálkárosra tört autójából kiszabadította magát, majd segítségnyújtás nélkül elszaladt a helyszínről. A rendőrség az eset után azt üzente, hogy elkapják az ámokfutót: „Ez nem fenyegetés, hanem ígéret!”

Ki az a Tiganciuc Calin?

Tiganciuc Calint embercsempészés bűntette miatt ítélte jogerősen 3 év 10 hónap fegyházbüntetésre a Hajdúböszörményi Járásbíróság november 6-án, miután Tiganciuc beismerő vallomást tett, és a tárgyaláshoz való jogáról is lemondott. A szabadságvesztés mellett a bíróság mellékbüntetésként 7 év 8 hónapra kiutasította a férfit Magyarországról, tehát a baleset idején sem lett volna joga az országban tartózkodni. A Blikknek a Debreceni Törvényszék szóvivője nyilatkozott, aki azt is elárulta, hogy a moldáv férfit a bíróság kizárta a feltételes szabadságra bocsátás kedvezményéből is, úgyhogy rejtély, mégis hogyan szabadulhatott.

A férfi már elítélése előtt is összetűzésbe keveredett a hatóságokkal, ugyanis egy nemzetközi bűnözői csoport tagjaként külföldiek – főleg nepáliak – Nyugat-Európába történő illegális szállítását végezte. A lapnak nyilatkozó bírósági szóvivő szerint a moldáv férfi nem először menekült a hatóságok elől. Március végén rendőrjárőrök szerették volna igazoltatni Nyíradonyban, de akkor is kereket oldott.

Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc sem hagyta szó nélkül az esetet

Az ámokfutást és Tiganciuc Calin bűnözői múltját, valamint különös szabadulását az ellenzéki politikusok sem hagyhatták szó nélkül.

Szerkesztőségünknek is megküldött közleményében Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője azt írja: „Orbán Viktor 2000 embercsempészt engedett ki politikai okokból a börtönből. Most hét magyar ember, köztük gyerekek estek áldozatul a moldáv bűnözőnek, aki Orbán döntése nélkül még a börtönbüntetését töltötte volna. Orbán Viktor szakítsa meg az indiai nyaralását, és haladéktalanul vállalja a politikai felelősséget az embercsempészek kiengedéséért.”

Gyurcsány Ferenc szintén reagált az esetre: „Miért nem megy a csudába az egész kormány belügyminiszterestül, miniszterelnököstül, amikor az általa elengedett bűnözők újabb bűnöket elkövetve rohangálnak az országban? Mi kell ahhoz, hogy elemi felháborodással elzavarjuk a francba azt a kormányt, amely miközben állandóan a migráció veszélyével riogat, szabadjára engedi az embercsempészeket? Mi van itt?”

(Borítókép: BRFK)