Vitézy Dávid „néhány ténnyel” reagált a Budapest Brand 5 év után elbocsátott vezetőjének állításaira

Faix Csaba, a Budapest Brand Nonprofit Zrt. vezérigazgatója 5 év után távozik posztjáról, miután Vitézy Dávid kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés tagjainak többsége minden támogatást megvont Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing feladatait ellátó cégétől. A forrásmegvonás miatt a cégnél csoportos létszámleépítést jelentettek be, amely 30 szakembert érint.

A Budapest Brand közleményében felidézte, hogy kulturális, turisztikai és városélményprogramok széles spektrumát valósították meg az elmúlt években, köztük a Budapesti Tavaszi Fesztivált, a főváros 150. születésnapjához kapcsolódó programokat, így a Budapest Nagyregényt, a Budapest Bejárót, a Lánchíd fesztivált, a Bulivillamost, a fővárosi cégek munkatársait bemutató Budapest Hősei programot vagy a Metrófesztivált.

Kiemelték, hogy a cég által létrehozott programok az elmúlt hónapokban számos rangos nemzetközi és hazai szakmai elismerést nyertek el, miközben elindították a fővárosiaknak kedvezményeket biztosító Énbudapestem applikációt, és az elmúlt öt évben átalakították a turistáknak értékesített Budapest Kártya portfóliót is, amelynek jelentősen javult a jövedelmezősége, illetve mára a termékcsalád kétharmada teljes egészében digitálisan megvásárolható.

Ezek mellett a közleményben Vitézy Dávidot okolják, az elbocsátások, valamint számos szakmai program törlése és szüneteltetése miatt. Az atv.hu idézte a Podmaniczky Mozgalom vezetőjét, aki a Faix Csaba távozását bejelentő poszt alatt reagált kommentben, és megosztott „néhány tényt, hátha van, akit érdekel az ilyesmi”.

Vitézy Dávid kiemeli, hogy fontos feladatnak tartja a városmarketinget és a rendezvényszervezést, de Budapest az elmúlt években többet költött már erre, mint az utak vagy a villamospályák felújítására összesen, ami így tarthatatlanná vált.

– fogalmazott Vitézy Dávid.

A politikus hangsúlyozta, hogy a Budapest Brand költségvetésének radikális csökkentése a főpolgármester eredeti költségvetési javaslatának is része volt a főváros nehéz anyagi helyzete miatt

„Ezt pontosan tudod. Persze értem, egyszerűbb csak rám haragudni” – szúrta oda Vitézy Dávid Faix Csabának.

Az általam – részben a főpolgármesterrel közösen – benyújtott módosítások tehát nem arra vonatkoztak, hogy ne kapjon 2025-ös finanszírozást a cég, hisz ez már eleve így volt, hanem arra, hogy ha ez a tevékenység úgyis kényszerűen megszűnik, akkor a Főváros a 2024-ről áthúzódó tartozásait is inkább a cég eredménytartaléka terhére finanszírozza. És így például régóta szükséges útfelújítások előkészítésére juthatott egy kis forrás. Ezeket a javaslatokat a főpolgármester egytől egyig támogatta és befogadta, végül pedig minden olyan frakció támogatta, aki a költségvetést is – így a főpolgármester, a baloldali pártok és a Tisza is