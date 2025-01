Durván kilengett a Balaton a szélviharok miatt

A napokban viharos széllökésekkel érkezett a hidegfront az országba, ami a Balaton vizét sem kímélte: a HírBalaton beszámolója szerint 52 centis kilengés történt a tónál az időjárási körülmények miatt. A legszélsőségesebb érték az átlagos 98 centi helyett Balatonfűzfőn 80, míg Balatonmáriafürdőn 132 centi volt.

A legerősebb széllökés 90 kilométer per órás volt január 10-én a hajnali órákban, aminél erősebbeket mértek már akár a közelmúltban is. Az, hogy mekkora kilengést okoz egy-egy szél a Balaton víztükrében, függ a vízállás nagyságán és a szél erősségén kívül a szél tartósságától és irányától is – magyarázta Horváth Ákos, a siófoki obszervatórium vezetője a portál megkeresésére.

Hozzátette, jellemzően a délnyugati szelek okoznak nagyobb megbillenést a Balaton víztükrében, a mostani hidegfront északról érkezett. A tó befagyására nem kell számítani, mivel a Balaton vize az elmúlt napokban felmelegedett 5 Celsius-fokosra.