Nézőpont: A Tisza Párt szavazóinak mintegy 40 százaléka sem akar előrehozott választásokat

A Nézőpont Intézet legfrissebb felmérése alapján a magyarok 61 százaléka gondolja úgy, hogy nincs szükség előrehozott országgyűlési választásokra Magyarországon. Az ellenzéki képviselők közül Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció vezetője is kezdeményezte, hogy 2026-nál hamarabb döntsenek az emberek. A kutatás szerint a javaslatot a Tisza-szavazók közel 40 százaléka sem támogatja.

Magyar Péter az újévi beszédében közölte: előrehozott választást szeretne a lehető legkorábbi időpontban. A politikus azzal érvelt, hogy „nincs több időnk”. A Tisza Párt elnöke arra emlékeztette Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a 2008-as válság idején a Fidesz is előrehozott választást követelt.

Ezt követően Gyurcsány Ferenc és a Demokratikus Koalíció is ugyanezzel a kezdeményezéssel állt elő. Az ellenzéki frakció határozati javaslat formájában be is nyújtotta az előterjesztést az Országgyűlés elé.

A választók jelentős többsége nem ért egyet Magyar Péter újévi beszédében megfogalmazott követelésével, az előre hozott országgyűlési választások kiírásával – derül ki a Nézőpont Intézet január második hetében lefolytatott közvélemény-kutatásából. Mint az a kutatásból kiolvasható,

A magyar választók 61 százaléka és a Tisza-szavazók körülbelül 40 százaléka szerint sincs szükség előrehozott országgyűlési választásokra Magyarországon.

Az aktív szavazók többsége szerint meg kell várni a rendes, 2026-ban esedékes választásokat. Csupán 33 százalék gondolja úgy, hogy szükség lenne az előrehozott voksolásra.

Mint írták, Magyar Péter korábban is követelte már az előrehozott választások megtartását. A felmérés szerint figyelemreméltó, hogy tavaly áprilishoz képest még csökkent is azok aránya, akik egyetértenek Magyar Péter követelésével. 2024 áprilisában 37 százalék volt azoknak a száma, akik támogatták volna a Tisza Párt elnökének ötletét.

Forrás: Nézőpont Intézet

A kutatás alapján tízből négy Tisza-szavazó nem támogatja Magyar Péter követelését, hiszen csaknem egyharmaduk (32 százalék) szerint meg kellene várni a 2026-os választást. A szavazók 7 százaléka nem tudta vagy akarta megválaszolni a kérdést, és csupán 61 százalékuk áll a párt elnökének kezdeményezése mögött.

A Nézőpont Intézet ezek alapján feltételezi, hogy a Tisza-szavazók 40 százaléka nem hisz abban sem, hogy egy előrehozott választást pártjuk megnyerne, máskülönben aligha elleneznék annak megtartását. Így az állítólagos Tisza-előnyről szóló felmérések láthatóan még a Tisza-szavazókat sem győzték meg teljesen – teszik hozzá.

Az előrehozott választás feltételei

Mint írtuk, az Alaptörvény szerint az Országgyűlés feloszlatására három opció van:

Az Országgyűlés feloszlathatja önmagát, ezt viszont – Kocsis Máté szavai alapján – a kormánypárti többség nem támogatja. Ha esetleg mégis fordulat történne, és a parlament feloszlatná önmagát, a köztársasági elnöknek a feloszlástól számított 90 napon belülre kell új választást kiírnia.

Ha a köztársasági elnök által felkért személyt a parlament 40 napon belül nem választja meg miniszterelnöknek.

Ha az Országgyűlés március 31-ig nem fogadja el az ország adott évi költségvetését, akkor – a sikertelen kormányalakításhoz hasonlóan – az államfő oszlathatja fel az Országgyűlést.

A 2025-ös költségvetést már decemberben elfogadta a parlament, és hivatalban lévő kormány, valamint miniszterelnök is van, tehát a háromból kettő opció törvényi feltételei hiányoznak. Lehetőségként így az Országgyűlés önmaga által történő feloszlatása maradt.