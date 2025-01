Levették a készülékről az egyik műtüdővel kezelt gyereket a Heim Pál Gyermekkórházban

Levették a készülékről az egyik műtüdővel kezelt gyereket a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben – tudta meg a Blikk.

Az Index is beszámolt róla, hogy a gyermekegészségügyi intézet minden műtüdő berendezésén kritikus és súlyos állapotú gyermeket tartanak életben. A Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet tájékoztatása szerint a kicsik mindannyian 1-2 évesek, vírusos, illetve bakteriális fertőzés talaján kialakult súlyos légzési elégtelenség miatt várják a gyógyulást.

Szombaton Nagy Anikó, az intézet főigazgatója már bejelentette, hogy két gyereket jó eséllyel hamarosan levesznek a műtüdőről, azonban ekkor még sokan nem gondolták, hogy erre részben már másnap sor kerül.

Örömmel jelentjük, hogy a négy, műtüdővel kezelt beteg gyermek közül az egyik legkisebbet sikerült levenni a készülékről. A 11 hónapos baba 11 napig volt műtüdőkezelésen, jelenleg is stabil az állapota

– nyilatkozta a Blikknek Nagy Anikó, aki azt is elárulta, hogy mindegyik baba egy igazi kis hős.

A főigazgató elmondta azt is, hogy a másik három gyermek közül az egyik már 24 napja van műtüdőkezelésen, de az ő állapota kapcsán is bizakodóak. „Ebben a pillanatban is rengetegen dolgoznak azon, hogy a gyerekek állapota javuljon, és hogy a tüdejük is minél előbb meggyógyulhasson. Kimondhatjuk, hogy kimagasló nemzetközi orvosi és ápolói teljesítményük mindennap reményt ad rá” – tette hozzá.

Nagy Anikó azt is elárulta, hogy a gyerekeket lélegeztetőgéppel már nem tudták volna tovább kezelni, ugyanis az továbbszakította volna a már roncsolódott tüdőszöveteket. Ebben a helyzetben a műtüdő jelenti az egyetlen esélyt az életben maradásra. Műtüdős kezelés során a szerv pihen, nem dolgozik, gépek látják el a tüdő feladatát.