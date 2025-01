„Amerika azt üzente: Magyarországon igazságot kell szolgáltatni” – tüntet a Második Reformkor Budapesten

Cikkünk frissül...

16.14: Pekárné Farkas Emese kifejtette, hogy bármennyire próbál védekezni a kormány azzal, hogy az ügy „csak egy kicsinyes bosszú Pressman részéről”, ám a valóságban szerinte „ez egy komoly diplomáciai üzenet az Egyesült Államokból.” Úgy véli, Rogán Antal „szégyent hozott az országra, és emiatt le kell mondania.” A Második Reformkor alelnöke beszédében kitért a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének helikopteres ügyére, majd az OLAF-eljárásra és a letelepedési kötvényekre, kijelentve, hogy a miniszter nem először keveredik korrupciógyanús ügyekbe.

Hogy teheti meg ezt velünk Rogán Antal, hogy teheti meg ezt a Fidesz a választóivall? Hogy gondolhatják, hogy hallgathatnak ebben helyzetben?

– kérdezte a hallgatóságtól Pekárné Farkas Emese, megjegyezve, hogy a külpolitika és a diplomácia a szimbólumok rendszere, emiatt valószínű, hogy sokkal több van a kitiltás mögött. Azonban Amerika csak egy üzenetet küldött szerinte, mégpedig azt, hogy „Magyarországon igazságot kell szolgáltatni.” Hozzátette: nem csak a miniszternek kellene távoznia hivatalából, hanem ‚a barátainak is”, hozzáfúzve: reméli, hogy a vasárnapi tolnai időközi választáson „beütik az első szöget a NER koporsójába.”

16.09: A tüntetésen először Burján Árpád szólalt fel, aki elmondta, hogy január 7-én olyan történt, ami példa nélküli, hiszen korrupció miatt az Amerikai Egyesült Államok egy szövetséges ország miniszterét szankciós listára helyezte. „Nem Pressman tette rá erre a listára Rogán Antalt, hanem az Egyesült Államok” – szögezte le a Második Reformkor politikusa.

Álláspontja szerint elvárható lett volna, hogy egy megválasztott politikus egy ilyen ügy után megszólaljon, de ő ezt nem tette meg, ezért szervezték ezt a tüntetést, „mert valakinek meg kell szólalnia az ügyben”.

Vége van, Tóni!

– üzente Rogán Antalnak Burján Árpád, akit ezután Pekárné Farkas Emese váltott a színpadon.

16.05: A kis késéssel kezdődő tüntetésre a hideg időben mintegy pár száz ember kíváncsi a helyszínen. Annak ellenére, hogy Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke nem reagált Vona Gábor felhívására és nem vesz részt az eseményen, kollégánk így is látott a tömegben néhány tiszás logót viselő személyt.

15.50: Az Index kérdésére Pekárné Farkas Emese, a Második Reformkor alelnöke elmondta: bíznak abban, hogy a feljelentésük nyomán eljárás indul, de tisztában vannak vele, hogy „a Polt Péter vezette ügyészség azt sem tudta kinyomozni, hogy ki az a Tóni és Barbara a hangfelvételeken”, így nem számítanak valós eredményre egy esetleges vizsgálat esetén.

A legfőbb célunk az volt, hogy felhívjuk a figyelmet a Rogán Antal elleni szankcióra, és annak súlyosságára

– jelentette ki Pekárné Farkas Emese.

Pekárné Farkas Emese kitért arra is, hogy a Második Reformkor elindult a vasárnapi időközi választásokon Tolna vármegye 2-es számú választókörzetében, ahol a Tisza Párt nem indult el, sőt Magyar Péter felszólította szavazóit arra, hogy ne vegyenek részt a választáson.

„Biztos lesz, akit távol tart, de mi a kampány alatt nagyon sokszor elmondtuk, és remélem, hogy sokakhoz eljutott az az üzenet, hogy egy választáson otthon maradni, és erre buzdítan, az felelőtlenség. Én azt gondolom, hogy a szavazás az egyébként demokratikus kötelességünk, tehát nem csak jogunk, hanem kötelességünk is, és én így is tekintek rá. Tehát arra buzdítani, hogy ne éljen valaki a demokratikus jogával, elképesztő felelőtlenség, főleg egy olyan politikai klímában, amikor végre 15 év után látjuk, hogy meg tud remegni a NER. Egy ilyen politikai klímában azt látjuk, hogy majd Semjén Zsolt tényleg Kossuth nótát énekel este, merthogy akkora fölénnyel győz a Fidesz, az szerintem pszichológiailag elképesztő romboló hatással lenne, úgyhogy remélem, hogy mindenki átérzi ennek a felelősségét és elmennek és Ágoston Pálra szavaznak” – fogalmazott a párt alelnöke.

15.48: A helyszínen időközben feltűnt Bede Zsolt, a Vadhajtások munkatársa is.

15.33: Kollégánk a helyszínen elmondta, hogy valamivel kevesebb mint fél órával az esemény előtt nagyjából 20-30 ember várakozott a kezdésre, miközben a szervezők a technikát igyekeztek beállítani az élő közvetítés zavartalan működésének érdekében.

15.15: Az eseményen feltűnt Ágoston Pál Péter, aki a Második Reformkor jelöltje a január 12-re kitűzött Tolna vármegyei időközi választáson a 2-es számú választókerületben, és egyenesen onnét csatlatkozott a demonstrációhoz. Mint mondta: a Második Reformkor tisztában van vele, hogy egy nagyon nehéz választókerületben indult el, ám a szervezet így sem tartja reménytelennek a választást. „Bízunk a csodában” – jelentette ki Ágoston Pál Péter.

15.10: Az események előtt körülbelül egy órával érkezett meg tudósítónk a helyszínre, aki akkor 8-10 rendőr, és 6-7 demonstráló jelenlétéről számolt be. A szervezők az Index munkatársának elmondták, hogy mintegy 500 fő részvételére számítanak a megmozduláson.

Január 12-én tart demonstrációt a Második Reformkor a „haza becsületéért” és Rogán Antal lemondásáért.

A párt feljelentést tett a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője, Rogán Antal ellen, miután a minisztert január 7-én szankciós listára tette a távozó amerikai kormány, amely szerint Rogán Antal a Magyarországon létrejött „korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője”.

Vona Gábor, Második Reformkor elnöke szerint Rogán Antal nem a Fidesz-rendszer „egyik”, hanem Orbán Viktor után a „NER legfontosabb” szereplője.”

Ő a boszorkánykonyha mellett álló séf, aki folyamatosan kevergeti és tökéletesíti a Fidesz közéleti méregfőzetét. Ő felel azért, hogy Magyarország »agyar-ország«, vagyis a gyűlölet és a félelem országa legyen

– fogalmazott a politikus, aki szerint a rendszer egész addig szikla szilárd marad, amíg Orbán Viktort vagy Rogán Antalt el nem távolítják belőle.

Éppen ezért tüntetnek vasárnap délután 4 órától a Március 15. téren Rogán Antal távozásáért, ugyanis ha Rogán bukik, az egész rendszer bukik. Vona Gábor azt is elárulta, hogy az eseményen mellette felszólal még Puzsér Róbert, Pitz Dániel és Pekárné Farkas Emese is.

Rogán Antalék szerint pitiáner bosszúról van szó

Az amerikai pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) szankciós listára tette Rogán Antalt, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjét, annak „magyarországi korrupcióban való részvétele miatt”. Az intézkedés következtében zárolják Rogán egyesült államokbeli vagyonát és minden olyan szervezetet, amely közvetve vagy közvetlenül, összességében több mint 50 százalékban, a miniszter tulajdonában van. A döntést bejelentő David Pressman szerint Rogán Antal ennek „a korrupciós rendszernek az elsődleges tervezője, megvalósítója és haszonélvezője”, amin leginkább a magyar állampolgárok vesztettek, amikor közpénzek váltak magánvagyonná.

Ez a lépés a távozó, sikertelen és bukott amerikai nagykövet utolsó, pitiáner bosszúja. Január 20-a után az Amerikai Egyesült Államoknak új kormánya és új elnöke lesz. Hivatalba lépésük után megtesszük a szükséges jogi lépéseket

− közölte az Index kérdésére a Miniszterelnöki Kabinetiroda.

Azonban hiába állítja a tárca, hogy csak egy pitiáner bosszú miatt keveredett ilyen helyzetbe Rogán Antal, az ellenzéki szereplők ennél jóval többet látnak bele az ügybe.

Rogán Antal mielőbbi büntetőjogi felelősségre vonása nem külföldi hatalmak feladata, hanem a magyar igazságszolgáltatás felelőssége

– közölte a Tisza Párt elnöke, Magyar Péter, aki szerint „ami késik, az nem múlik”.

A Második Reformkor azonban nem csak szavakkal üzente meg, hogy szerintük érdemes lenne a hazai hatóságoknak is nyomozást indítaniuk a miniszter ellen, hanem tettek el is. A párt ugyanis feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen közvagyon ellen elkövetett bűncselekményekért, mert az amerikai nagykövet arra utalt, hogy hasonló okokra hivatkozva több kormányzati tisztviselő elleni hasonló lépések is napirenden vannak.

A tüntetésre Vona Gábor nyílt levélben hívta meg Magyar Pétert, sőt felajánlotta azt is, hogy a Tisza Párt vezetője beszédet mondhat, azonban Magyar Péter nem élt ezzel a lehetőséggel.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)