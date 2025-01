Egyre több a megbetegedés, újabb kórházban lesz kötelező a maszkviselés

A tájékoztatás szerint a kórház járó– és fekvőbeteg-ellátást végző osztályain, a betegvárókban, aulákban, folyosókon, közlekedőkben is kötelező lesz az orrot és szájat eltakaró maszk viselése.

Kizárólag egészséges, tünetmentes személy látogathat betegeket, a látogatási szabályok betartásával. A páciensek és dolgozók védelme érdekében minden beteggel történő találkozás esetén kötelező a maszk használata – adta hírül az MTI.

Az előírás minden egészségügyi dolgozóra, betegre és látogatóra vonatkozik.

A szabály alól kivételt képeznek a 6 év alattiak és a mentálisan érintettek, továbbá az intézményben ápolt betegek.

A vármegyében jelenleg még a Karcagi Kátai Gábor Kórházban kötelező a maszkhasználat január 9-től visszavonásig az intézmény egész területén – olvasható a kórház honlapján.

Országszerte romlik a járványhelyzet

A járványhelyzet nem kíméli Magyarországot, január eleje óta sorra jelentik be a kórházak a kötelező maszkviselést, valamint több helyen látogatási tilalom is életbe lépett. Január 2-án a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjának betegellátó szervezeti egységeinél látogatási korlátozást és tilalmat, valamint kötelező maszkhasználatot rendeltek el. Január 3-án a győri kórház Pulmonológiai Osztályán is látogatási tilalmat vezettek be, határozatlan időre.

Ugyanezen a napon a Váci Jávorszky Ödön Kórház írta meg, hogy „2025. január 3-án, 12 órától a járványügyi helyzet miatt az intézmény betegellátó szervezeti egységei területén és a várótermekben kötelező az orrot és szájat eltakaró maszk használata”. Emellett több betegellátó egységénél rendeltek el látogatási tilalmat.

Szintén kötelezővé vált a maszkviselés a Debreceni Egyetem klinikai központjának valamennyi betegellátó és diagnosztikai egységében, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházában.



A járványhelyzet fokozódásáról az Indexnek nyilatkozott Békássy Szabolcs háziorvos, amely itt tekinthető meg.