Szijjártó Péter a bejegyzésben azt írta, hogy vasárnap késő délután telefonon konzultált „régi jó kollégájával és barátjával, Tedrosz Gebrejeszusszal, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatójával”.

Mi nagyra becsüljük a WHO szerepét a globális egészségügyi védekezés terén, a Covid időszakában is kifejezetten jól vizsgázott a WHO és a nemzeti egészségügyi rendszerek együttműködése. Magyarország, a magyar szakemberek is fontos szerepet játszanak a WHO munkájában, a szervezet budapesti jelenléte folyamatosan erősödik is