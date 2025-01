Súlyos kritikákat fogalmazott meg a főváros vezetése felé a Tisza Párt képviselője

„Én biztosan nem írtam volna alá ennek az anyagnak a teljesítési igazolását” – közölte Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője arról a tanulmányról, amelyre 2022-ben kötött szerződést a Budapest Brand. A tanulmánnyal kapcsolatban a Magyar Nemzet már áprilisban arra hívta fel a figyelmet, hogy annak elkészítésével azt a céget bízták meg, amely Karácsony Gergely könyvkiadásánál is megjelent. Barna Judit hosszan írt a Budapest Brandről és annak projektjeiről is.

A Budapest Brand a főváros működtetésében kulturális, turisztikai és városélményprogramokat szervez. Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője keddi Facebook-posztjában rámutatott, hogy a cég 2022-ben kötött szerződést „Megvalósíthatósági tanulmány készítés, Budapest150 médiahálózat létrehozása tárgyában” címmel, a 39 oldalas dokumentum oldalanként 148 717 forintba került. Barna Judit képviselőként kérte ki az anyagot, amivel kapcsolatban megjegyezte: „Mindenki döntse el, hogy megéri-e a nettó 5 800 000 forint+ÁFA közpénzt”.

Barna Judit arról nem számolt be, hogy a tanulmányból mi valósult meg, de jelezte:

A magam részéről én több programon átfuttattam, mind azt mondja, hogy nagy arányú benne a mesterséges intelligencia által írt rész (tudom, ezen programokra nem lehet támaszkodni), szubjektív véleményen pedig az, én biztosan nem írtam volna alá ennek az anyagnak a teljesítési igazolását.

A képviselő által emlegetett tanulmánnyal már 2024 áprilisában foglalkozott a Magyar Nemzet. A lap akkor arról írt, hogy Karácsony Gergely főpolgármester kötetét, a Falak helyett hidak című könyvet az a Liberty Press Kft. adta ki, amely a Jelen hetilapot is kiadja. A könyvesboltok webshopjaiban egyébként a Jelen van feltüntetve kiadóként Karácsony Gergely könyvénél. A Magyar Nemzet érdekes részletnek nevezte, hogy a fővárosi Budapest Brand Nonprofit Zrt. 2022-ben szerződést kötött a Liberty Press Kft.-vel. A tanulmány a Barna Judit által is említett, Budapest 150 médiahálózat létrehozására vonatkozó anyag.

A lap megkérdezte Tóth Ákost, a Liberty Press ügyvezetőjét, aki elárulta, hogy a könyv kiadásával kapcsolatban a főpolgármester kereste meg őket még 2023 végén. A költségek a kiadót terhelik, Karácsony Gergelynek szerzői jogdíj jár, de ennek összege nem derült ki. Tóth Ákos a 2022-es tanulmányra vonatkozó kérdésre elmondta, komoly szakmai munka volt, ami a megrendelő kérésére arról szólt, hogy milyen módon kell felépíteni egy modern médiaszerkesztőséget.

„Költségvetési alku áldozata lett”

Forrásmegvonás miatt csoportos létszámleépítést jelentett be a Budapest Brand, többek között a vezérigazgató is távozik – írtuk korábbi cikkünkben. Faix Csaba január 9-én közölte Facebook-oldalán, hogy „a csapatunk több mint 30 tagjától kell megválnunk csoportos létszámleépítéssel, miután Vitézy Dávid kezdeményezésére a Fővárosi Közgyűlés többsége minden támogatást megvont Budapest turisztikai, kulturális és városmarketing feladatait ellátó cégétől. A kialakult helyzetben szinte az összes szakmai programunkat törölni kellett vagy fel kellett függeszteni”.

Vitézy Dávid a poszt alatti kommentek között jelezte Faix Csabának: „Fontos feladat a városmarketing és a rendezvényszervezés, de Budapest az elmúlt években többet költött már erre, mint az utak vagy a villamospályák felújítására összesen. Belátható, hogy ez tarthatatlan volt így”. A képviselő arra is felhívta a figyelmet, hogy „a Budapest Brand költségvetésének radikális csökkentése a főpolgármester eredeti költségvetési javaslatának is része volt a főváros nehéz anyagi helyzete miatt, ahogy ezt pontosan tudod. Persze értem, egyszerűbb csak rám haragudni”.

A politikus közölte azt is, hogy az általa – részben a főpolgármesterrel közösen – benyújtott módosítások nem arra vonatkoztak, „hogy ne kapjon 2025-ös finanszírozást a cég, hisz ez már eleve így volt, hanem arra, hogy ha ez a tevékenység úgyis kényszerűen megszűnik, akkor a főváros a 2024-ről áthúzódó tartozásait is inkább a cég eredménytartaléka terhére finanszírozza”.

Költségvetési alku áldozata lett

– ezt pedig már Karácsony Gergely jelentette ki a Budapest Branddel kapcsolatban a 444-nek.

Barna Judit: Erről miért is nem beszél Faix Csaba?

Barna Judit a fent már idézett Facebook-posztjában az említett tanulmányon kívül több témát is érintett. A politikus arra hívta a figyelmet, hogy talán ő az egyetlen képviselő, „aki dolgozott a Budapest Brandben, pontosabban annak több évtizedes nagy múltú elődjében; a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központban (BFTK). 6 évet voltam ott”.

A képviselő emlékeztetett: „A Budapest Brand valóban két cégből jött létre. A Szentkirályi Alexandra akkori helyettes által létrehozott BVA-ból és a már fent említett BFTK-ból. Tudni érdemes, hogy mindkét cég élére kiírtak ügyvezetői pályázatot, és azok megnyerése után vonták össze a cégeket, és lett a két Nonprofit Kft-ből, Zrt. Faix Csabát a 2020. január 29-ei közgyűlés választotta a BVA ügyvezetőjévé, majd utána egy hónappal a BFTK ügyvezetőjévé 2020. február 26-án. A BFTK-ra több kiváló szakember is pályázott, egyik pályázót én is ismerem személyesen, pályázata elismerésre méltó, szakmai múltja teljesen a BFTK porfóliójába illett és illik a mai napig”.

Számos információ keringett arról akkoriban, hogy Faix Csaba úgy nyerte meg a BFTK ügyvezetői székét, hogy erre a cégre nem is pályázott. Ezt akkoriban a kulturális tárcáért is felelős DK-s Gy. Németh Erzsébet is mosolyogva megerősítette egy ismerősömnek, de ettől még tényként nyilván nem kezelhető

– jelentette ki Barna Judit, hozzátéve: „Hiszek a nyilvánosságban, és látva, hogyan turnézza most körbe Faix Csaba a médiateret, hiszem, hogy ő is nagyra tartja a transzparenciát; így ezúton kérem, lássunk végre tisztán ez ügyben, és tegye nyilvánosságra a BFTK-s pályázatát. Nálam mindkét cég pályázati kiírása, a pályázati elvárások megvannak, melyek érthető okokból eltértek egymástól”. Barna Judit a két cég összes pályázatát először civilként közérdekű adatigénylésre hivatkozva, majd most képviselőként is kikérte, de jogi okokból nem járt sikerrel.

Barna Judit a fent idézettek mellett több állítást is tett posztjában:

„A Budapesti Tavaszi Fesztivál a régió egyik legcsodálatosabb kulturális brandje volt (régen bécsi sajtótájékoztatókkal, egy még az én időmben is volt), mára ez a brand totálisan le lett züllesztve, példákat most nem írok, de minden egyes évben fájt a szívem ezt látni. És nem, nem minden a pénz, főleg látva a Brand költségvetését”.

„Ha már szakma, a progresszivitás nem ezt a magasművészeti fesztivált kellett igazából jellemezze, hanem a BŐF – Budapesti Őszi Fesztivált, vagy az én időben éppen CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivált. Szívesen kölcsönadom a programfüzeteket, mert ennél kortársabb, merészebb, fiatalosabb, fúziósabb, kísérletibb, városibb fesztivál azóta sincs sajnos Budapesten. Mert, hogy ezt a fesztivált a Brand megszüntette. Erről miért is nem beszél Faix Csaba?”.

„Hamár kirúgások. 2019 májusában jöttem el a BFTK-ból, számos csodás kollégám maradt, a legtöbbjükért ma is a tűzbe tenném a kezem. Őket egyik pillanatról a másikra (mind a fesztivál, mind pedig a turisztika területéről), több részletben egyébként a Brand rúgta ki. Ezt Faix Csaba elfelejti most mondani”.

Barna Judit úgy vélekedett, hogy „ennek a városnak Tarlós István alatt sem Csomós Miklós (Fidesz), sem utána Szentkirályi Alexandra (Fidesz), majd Karácsony Gergely alatt sem Gy. Németh Erzsébet (DK), sem pedig Bősz Anett (DK) kultúráért felelős helyettesek nem voltak képesek (de persze előtte sem senki), egy kulturális és turisztikai koncepciót írni”.

Ez együttesen felelőssége az eddigi főpolgármestereknek, a helyetteseiknek és egy magát Budapest Brand néven nevező cégnek is

– hangsúlyozta Barna Judit.