Van egy korosztály, amelynek különösen fontos az átállás az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP szolgáltatásaira

Az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás bevezetésével történt némi változás is a felsőoktatási felvételik folyamatában, ugyanis aki még nem regisztrált az új szolgáltatásokba, az nem is tudja elkezdeni a jelentkezési folyamatot. A rendszerek fejlesztője szerint az átállás gördülékenyen megy, de fontos, hogy az érintettek figyeljenek a február 15-i határidőre.

Ahogy arról beszámoltunk korábban, január 16-tól megszűnik az Ügyfélkapu, helyét pedig az Ügyfélkapu+ és a Digitális Állampolgár alkalmazás (DÁP) veszi át. Az átállás legfőbb oka, hogy az Ügyfélkapu „egyfaktoros” bejelentkezési formátuma már nem üti meg az uniós elvárásoknak megfelelő biztonsági szintet, ezért a szoftvereket fejlesztő IdomSoft szerint az átállás nem vita tárgya, muszáj bevezetni a „kétfaktoros” (2FA) hitelesítést. Bár többen aggódnak az átállás miatt, a cég megnyugtatott, hogy zökkenőmentes lesz, a rendszerek regisztrációs és azonosítási funkciói tökéletesen működnek.

2025. január 16-ától az Ügyfélkapu megszűntével az Oktatási Hivatal online szolgáltatásainak ügyfélkapus azonosítással történő igénybevétele sem lehetséges. A hivatalban az elektronikus ügyintézés továbbra is zavartalanul működik, használatához azonban szükséges az Ügyfélkapu+ felületre vagy a Digitális Állampolgárság (DÁP) alkalmazásba történő regisztráció

– szerepel az Oktatási Hivatal tájékoztatásában.

Bár a lakosság nagy részére hatással van a váltás, hiszen január 16-tól már nem érhető el a jelenlegi Ügyfélkapu szolgáltatása, az új változatra azután is lehet regisztrálni. Viszont van egy korosztály, amelynek kifejezetten fontos az átállás, hiszen a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezéshez elengedhetetlen lesz az Ügyfélkapu+ vagy a DÁP alkalmazás megléte, ugyanis enélkül az E-felvételi felületére sem lehet belépni.

Minden egy helyen

Viszont ez nem jelent hátrányt, ugyanis ez még egyszerűsítheti is a fiatalok jelentkezési folyamatát, hiszen a Felvi.hu-n így már nem kell külön fiókot létrehozni, és ott elküldeni a jelentkezést, hanem mindent egy helyen tudnak kezelni.

Ráadásul a személyes adatokat a rendszer automatikusan lehívja a központi nyilvántartásból, így egyszerűsödik is a folyamat.

További biztonsági elemnek számít, hogy az E-felvételibe történő első belépéskor a rendszer automatikusan elküldi a jelentkező egyedi biztonsági kódját (amelyre szintén szükség van a felületre való belépéshez) és a felvételi azonosító számát is.

Utóbbin tartják majd nyilván a jelentkező adatait, így minden ügyintézéskor, tájékozódáskor erre kell hivatkozni, tehát érdemes elmenteni. A felvételi azonosító egy 310-zel kezdődő 12 jegyű szám lesz, amely folyamatosan látható az E-felvételi felületén is. Egy adott felvételi eljárásban egy felvételi azonosító számon mindenkinek csak egy nyilvántartott, érvényes jelentkezése lehet.

Az E-felvételi kitöltésének útmutatója a hivatalos oldalon is megtalálható, de álljon itt egy rövid összefoglalás belőle:

Ügyfélkapu+-/DÁP-regisztráció, amennyiben valaki még nem rendelkezik ilyen fiókkal.

Bejelentkezés az Ügyfélkapu+/DÁP rendszerébe.

Személyes adatok ellenőrzése.

Jelentkezési helyek kiválasztása, sorrend meghatározása.

Korábbi tanulmányok, eredmények rögzítése.

Jelentkezéshez, pontszámításhoz szükséges dokumentumok feltöltése.

Lezárás, hitelesítés.

Eljárási díjak megfizetése (amennyiben szükséges).

Minden adatot át kell nézni

Érdemes időben nekiállni a felvételi kitöltésének és az új rendszerek beüzemelésének, hiszen minél több dolgot kötünk össze az életünkben egyetlen ponton (vagy alkalmazásban), annál jobban kell figyelni az apróságokra. Ilyen például az is, ha a személyes adatoknál esetleg hiányosságot, elgépelést vagy régebbi adatokat találunk, ilyenkor ugyanis nincs más lehetőség, mint

elmenni a kormányablakba vagy az okmányirodába, ahol segítenek a probléma kijavításán.

Aki nem akar az utolsó pillanatokban kapkodni és rohangálni – a jelentkezési határidő szokásosan február 15. –, annak mindenképpen ajánlatos előre gondolkodni.

Emellett a DÁP alkalmazáshoz is szükségünk lehet a kormányablak segítségére, ugyanis ha nem 2021. június 23. után kiállított, aktivált eSzemélyi igazolvánnyal rendelkezünk (amihez még a PIN-kódot is tudjuk), úgy az azonosítást csak a kormányablakban tudják elvégezni, tehát a fentebb leírtak ennél az esetnél is érvényesek. Amennyiben ez megvan, már csak engedélyeznünk kell a biometrikus azonosítást, az értesítéseket és a kamerát az okostelefonunkon, és máris bent vagyunk a rendszerben.

Ám ez a formátum is csak január 16-ig működik, ugyanis az IdomSoft, a szoftvert fejlesztő cég tájékoztatása szerint „az eSzemélyivel történő elektronikus azonosítás 2025. január 16-tól megszűnik. A gyakorlatban bonyolult a használata, hiszen asztali számítógép esetében külön kártyaolvasó és annak telepítése szükséges hozzá. A számok is ezt mutatják, az állampolgárok elenyésző számban használták a szolgáltatást”.

Van segítség

Kérdéseinkkel megkerestük az IdomSoftot is, és elmondták, hogy: „Az e-felvételi rendszer és annak használata nem változott, csak a felületre történő belépéshez szükséges gondoskodni a megfelelő azonosítási módról, azaz Digitális Állampolgár alkalmazást vagy Ügyfélkapu+-t regisztrálni. Az oktatási intézmények maguk is részt vettek a diákok tájékoztatásában, alighanem ennek is szerepe van a gördülékeny átállásban.”

A hiánypótlással és adatmódosítással kapcsolatos tudásunkat annyival bővítette a cég, hogy: „A Digitális Állampolgár alkalmazás a megjelenített adatokat a létező állami adatbázisokból hívja le, adathiányt és hibás adatot a 1818-as telefonszámon vagy a 1818@1818.hu e-mail-címen tudnak bejelenteni az állampolgárok.”

Ha az adott eset vizsgálata arra derít fényt, hogy magukban az adatbázisokban van hiba, annak javítását kormányablakban lehet kezdeményezni. Ha megjelenítési hibáról van szó, azt a bejelentést követően a lehető legrövidebb idő alatt javítják a fejlesztők

– tették hozzá.

