Meghibásodott a vonat, gyalogolva értek csak be az utasok a tatabányai állomásra

Az Oroszlányból kedd reggel, 6:35-kor a Déli pályaudvarra elindult S12-es vonat (4427) Tatabánya előtt meghibásodott, az eredeti szerelvény utasai ezért Tatabányától egy következő, fővárosba tartó vonattal utazhattak tovább.

A vonat menetrendje szerint Tatabányától egy másik motorvonat indult, közel 30 perces késéssel. A Mávinform tájékoztatása szerint a Déli pályaudvarról 5:55-kor Oroszlányba elindult S12-es vonat (4410) helyett Tatabányától Oroszlányig, illetve az ellentétes irányba, az Oroszlányból 8:05-kor Tatabányára induló S12-es vonat (34417) helyett pótlóbusz közlekedett.

Az esettel kapcsolatban Vitézy Dávid is posztolt, és a helyszíni fotókat kommentálva azon ironizált, hogy a sínek mentén gyalogló utasok bizonyára a Lázár János által beígért mentesítő MÁV-buszokat keresik.

Mint ismert, a múlt héten a tárcavezető 10 pontból álló vasútfejlesztési ígéretcsomagot jelentett be. A vállalások között az is szerepelt, hogy erősítő buszjáratokat szerveznek a vasúti járatok mellé, azaz több száz buszt bocsátanak a MÁV rendelkezésére. A vasúti pályaudvar előtt a vasúton fizetett szolgáltatási díjért cserébe, a vasút céljának megfelelő útvonalon biztosítják a buszos közlekedést. Például ha a Déliből indulna valaki, de megtelt az IC, akkor ott lesznek igénybe vehető buszok is. Az elképzelés szerint a MÁV-busz elsősorban a nyári szezonban a megnövekedett igények kielégítését célozza.