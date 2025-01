Január 20. nem csak Donald Trumpnak, a magyar oktatásban is fontos dátum

A magyar oktatásügyben január 20-a fordulópontnak is nevezhető, hiszen egy fontos határidő akkor jár le – az iskolából visszatartani kívánt gyermekek szülei eddig kérvényezheti a plusz egy éves halasztást –, egy másik pedig ekkor indul: nevezetesen a 2025-ös tavaszi érettségikre való jelentkezés. A kérvényezők és jelentkezők előtt több út is áll, hogy benyújtsák dokumentumaikat, ebben próbálunk egy picit segíteni.

Bár a világ nagy része valószínűleg azzal lesz elfoglalva január 20-án, hogy beiktatják hivatalába az Egyesült Államok megválasztott elnökét, Donald Trumpot – még ha csak félárbocra engedett zászlókkal is –, viszont lesznek ennél sokkal kisebb léptékű, de legalább ilyen fontos teendők is ezen a napon. Január 20-án ugyanis

az óvodáskorú gyermekek szüleinek határideje lejár, hogy beadják kérelmüket, ha valamilyen okból még inkább visszatartanák gyermeküket az iskolába küldéstől;

a középiskolákban és a kormányhivatalokban pedig elindul az érettségire való jelentkezés.

Mindkét esetben több teendője is van a jelentkezőnek, kérelmezőnek, akár elektronikus úton, akár postai úton kívánja beadni a dokumentumokat. Nem elég, hogy a formanyomtatvány vagy elektronikus ív kitöltésénél pontosan kell megadni az adatokat és indokolni a döntésünket, kérelmünket, mellé még egy halom dokumentumot is csatolnunk kell, ami igazolja, alátámasztja az eljárási kérvényünk jogosságát.

Halasztási kérelem

„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. Indokolt esetben a gyermek a szülő kérelmére és az Oktatási Hivatal ezt támogató döntése alapján további egy nevelési évig óvodai nevelésben vehet részt” – olvasható az Oktatási Hivatal oldalán. A 2025/2026-os tanévben ez azokra a gyerekekre vonatkozik, akik

2018.09.01 és 2019.08.31. között születtek, függetlenül attól, hogy jelenleg középső, vagy nagycsoportba járnak-e és hogy korábban hány évig részesültek óvodai nevelésben.

Fontos, hogy a beiskoláztatás halasztásának kérelmét mindössze egyszer és egyetlen nevelési évre lehet kérvényezni, ugyanis ha az adott év augusztus 31-ig a gyermek betölti a hetedik életévét, abban az esetben már kötelező a tankötelezettség megkezdése. Érvényes ez mind a sajátos nevelési igényű (SNI), mind a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) gyermekek esetében is.

Utóbbi gyerekeknél azzal is számolni kell, hogy az SNI-ről és a BTMN-ről szakértői véleményt kell kiállíttatni január 18-ig, ugyanis csak ebben az esetben járható az az út, hogy az óvodában való bemutatás esetén az intézmény automatikusan felviszi a visszamaradás tényét a központi információs rendszerbe (KIR), így a szülőnek nem kell külön kérvényt írnia. Viszont ha ez elmarad, vagy a kérvény nem érkezik meg időben, akkor

január 18. és január 20. között mindössze két napja marad a szülőnek, hogy benyújtsa a visszatartási kérvényt.

A kérvényt ezen az oldalon lehet kitölteni január 20-ig (hétfőig). A benyújtás a szülő/gyám feladata, ennek hiányában a gyámhivatal is beadhatja. Amennyiben a szülői felügyeleti jogot a szülők közösen gyakorolják, a kérelmet benyújtó szülőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a kérelemben foglaltakkal a másik szülő is egyetért.

Mit válasszak?

A kérelmet az Ügyfélkapu+, vagy a Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazással végzett azonosítás után elektronikus úton, esetleg papír alapon, postai úton lehet eljuttatni az Oktatási Hivatalnak. Kérik viszont mindenkitől, hogy aki teheti, az elektronikus módszert válassza, hiszen jelentősen lerövidíti az ügyintézés időtartamát, lehetővé téve egyúttal a „gyors, biztonságos, kényelmes és ingyenes kapcsolattartást az Oktatási Hivatallal”.

Amennyiben valaki mégis a postai beküldést választaná, akkor lehetősége van szabadon megfogalmazni a kérvény szövegét, viszont az alábbiakat mindenképpen bele kell fogalmaznia:

a gyermek azonosító adatai: név, születési hely és idő, anyja lánykori neve, oktatási azonosító, lakcím, tartózkodási hely (ha eltér a lakcímtől);

a kérelmező szülő/gyám vagy gyámhivatal adatai: név, levelezési cím, e-mail cím, telefonszám;

a gyermek jelenlegi jogviszonya: óvoda neve, OM azonosítója, címe;

indokolás: A gyermek milyen egyéni adottsága, sajátos helyzete indokolja, hogy egy évvel később kezdje meg tankötelezettségének teljesítését?

a kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozata arról, hogy a kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló másik szülő egyetértésével nyújtja be vagy nem szerezhető be a másik szülő aláírása vagy nyilatkozat arról, hogy a szülői felügyeleti jogot csak a kérelmező gyakorolja;

a kérelmező beleegyező nyilatkozata arról, hogy amennyiben a kérelem elbírálásához szakértői bizottság kirendelése szükséges, az Oktatási Hivatal a kérelmező és a gyermek kérelemben megadott adatait a szakértői bizottság számára továbbítja, továbbá hogy amennyiben a kirendelt szakértői bizottság vizsgálata alapján a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet szerinti szakértői vélemény kibocsátása, vagy a kirendeléstől független további vizsgálat is szükséges, a szakértői bizottság a Rendelet 17. § (7) bekezdése szerint jár el;

dátum, aláírás.

Elengedhetetlen tovább, hogy a kérelmező csatoljon minden olyan dokumentumot, ami alátámasztja vagy igazolja a kérelemben foglaltakat. Ez lehet a

pedagógiai szakszolgálat szakértői véleménye, óvodai fejlődési napló, pedagógiai szakvélemény, de a járóbeteg szakellátásban dolgozó szakorvosi igazolás is.

Ezután pedig a különböző nyilatkozatokat is el kell fogadnia (adatkezelési, tankötelezettség megkezdésének halasztására vonatkozó nyilatkozat; hogy elfogadja a hivatal döntését; hogy az adatok megfelelnek a valóságnak).

Érettségizni akarok!

Szintén fontos dátum január 20. azoknak, akik 2025 májusában-júniusában szeretnének érettségizni, hiszen ettől a dátumtól kezdve nyílik a jelentkezés a középiskolákban és a kormányhivatalokban és egészen február 15-ig tart. Fontos, hogy azok a jelentkezők, akik nem rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, és valamely középiskolával vagy szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban állnak,

kizárólag abban a középiskolában, szakképző intézményben jelentkezhetnek majd érettségi vizsgára, amellyel a tanulói jogviszonyuk fennáll.

Akik a kormányablakos, személyes módot választják – a területileg illetékes kormányablaknál –, azoknak lehetősége van papíralapon is kitölteni a jelentkezési lapot, de akár az Érettségi Elektronikus Jelentkezési Lap (E-jel) programmal elektronikusan is elküldhetik a beadványt, amely mind a jelentkezési folyamatot, mind az ügyintézést megkönnyíti és lerövidíti. Fontos viszont, hogy utóbbi módszerhez szüksége van a benyújtónak egy Ügyfélkap+ vagy Digitális Állampolgár (DÁP) alkalmazás regisztrációra, amellyel be tud lépni majd az E-jel rendszerébe.

Érettségire nagyjából mindenki jelentkezhet, aki éppen középiskolai tanulmányokat folytat, vagy már befejezte középiskolai tanulmányait. Azok is beadhatják a kérelmet, akik már elkezdték, de nem fejezték be, illetve azok is, akik már rendelkeznek érettségi vizsgával – például jobb eredményt szeretnének elérni. Az érettségi vizsga – az intézmény fenntartójától függetlenül – térítésmentes a tanulói jogviszony (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszony) ideje alatt az érettségi bizonyítvány megszerzéséig.

Térítésmentes továbbá az adott vizsgatárgyból az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti, tanulói jogviszonyban (szakképzésben tanulói és felnőttképzési jogviszonyban) tett sikertelen érettségi vizsga első javító- és a pótló vizsgája. Minden más esetben a következő díjakat kell megtéríteni – ezek kiegyenlítése a jelentkezés egyik feltétele:

2025-ben a középszintű vizsga díja vizsgatárgyanként 44.000, -Ft (az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 15 százalékának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg),

2025-ben az emelt szintű vizsga díja vizsgatárgyanként 73.000, -Ft (az adott évre érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) 25 százalékának megfelelő, ezer forintra kerekített összeg).

Jelentkezés: Elutasítva!

Ahhoz, hogy valaki érettségi bizonyítványt kapjon, 5 tantárgyból kell sikeres vizsgát tennie: a kötelező matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem és idegen nyelv mellett van egy kötelezően választandó ötödik vizsgatárgy is. Szakgimnáziumban ez utóbbi egy képesítő vizsgával kiváltható, technikumban pedig az érettségi vizsga kötelezően választandó vizsgatárgya helyett szakmai vizsgát kell tenni.

Fontos továbbá, hogy a sikeres érettségihez a középiskolai tanulóknak az utolsó középiskolai évfolyam végéig 50 óra közösségi szolgálatot kell teljesíteniük az érettségi vizsga megkezdéséhez. Kivéve azoknak, akik

előrehozott érettségire jelentkeznek;

felnőttoktatásban vesznek részt;

sajátos nevelési igényű tanulók, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített;

érettségi bizonyítvánnyal már rendelkeznek.

A középfokú és emelt szintű írásbeli érettségi vizsgák időpontja 2025-ben május 5. és május 23. közé esnek, míg a szóbeli vizsgáknál már külön kezelik a szét szintet. Június 3. és június 11. között tartják az emelt szintű vizsgákat, majd ezek után, június 16. és július 2. között a középszintű szóbeliket.

Amennyiben nem fogadják el a jelentkezésünket, úgy több módon is jelezhetjük, ha nem értünk egyet a döntéssel. A középiskolához benyújtott érettségi jelentkezések elutasítása esetén egyszerű a dolgunk, ilyenkor a határozat ellen az intézmény fenntartójához lehet fellebbezni, ezekben az ügyekben az Oktatási Hivatalnak nincs hatásköre.

Viszont bonyolultabb az eset akkor, ha a kormányhivataloknál történt a jelentkezés, ebben az esetben ugyanis a döntés kézhezvételétől számított öt napunk van fellebbezni, ha kicsúszunk, akkor lecsúszunk, nincs lehetőség hosszabbításra.

Könnyebbség viszont, hogy nincs formai követelmény, egy kézzel vagy géppel írott levélben, megfelelő indoklással.

A megfelelő indoklás azt jelenti, hogy az első jelentkezésnél valami olyan tényt hagytunk figyelmen kívül – önhibánkon kívül –, amely más megvilágításba helyezi az ügyünket. További jó hír, hogy a fellebbezés illetékmentes.

