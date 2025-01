Ügyész: A Deák téri késelő nem ismert se Istent, se embert

A 2020-ban történt, Deák téri késelés néven elhíresült kettős gyilkosságot három fiatalember követte el az akkor 16 éves Martinovics Lászlóval és a 20 éves Khéli Gergellyel szemben, mindkét áldozat életét vesztette. A Fővárosi Törvényszéken közel egy évvel ezelőtt kihirdetett első fokú ítélet szerint Cs. Krisztiánt emberölésért, rablásért és testi sértés kísérletéért 25 év fegyházra, J. Marcellt testi sértés kísérletéért és rablásért 7 év 6 hónap fegyházra, J. Dánielt pedig testi sértés kísérletéért és rablásért 5 év fegyházra ítélték. Az elítéltek a kiszabott büntetés kétharmadának letöltése után feltételesen szabadlábra helyezhetők jó magaviselet esetén.

Szerda reggel azonban ismét bíróság elé kellett állniuk az elkövetőknek, a Fővárosi Ítélőtáblán másodfokon hallgatták meg az ügy szereplőit, hisz a korábbi végzés nem lett jogerős. Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az ügyészség a másodrendű J. Marcell és a harmadrendű J. Dániel vádlott terhére téves minősítés okán és a kiszabott büntetések súlyosítása érdekében, az elsőrendű Cs. Krisztián vádlott és védője részben felmentés és a büntetés enyhítése, míg J. Marcell és J. Dániel vádlottak és védőik a tényállás és minősítés téves megállapítása miatt és felmentés érdekében jelentettek be fellebbezést.

Cs. Krisztiánt és J. Marcellt is a büntetés-végrehajtás kommandósai kísérték be a tárgyalóterembe, J. Dániel pedig szabadon sétálhatott be a tárgyalására. Az ülést vezető bíró, dr. Ujvári Ákos jelezte, hogy a két vádlott esetében enyhíthetnek a bilincseken, de a bv. munkatársai jelezték, hogy nem tehetik meg, mert magas biztonsági kockázatú a két letartóztatott fiatal. Az ülés megkezdése előtt a személyi körülményeikről csak J. Dániel akart nyilatkozni, ő is csupán annyit árult el, hogy jelenleg az építőiparban dolgozik. Cs. Krisztián végül mégis elmondta, hogy jelenleg is szorosan tartja a kapcsolatot a családtagjaival.

Dr. Ujvári Ákos tájékoztatása szerint a három vádlott mindegyikénél szerepelt valami az erkölcsi bizonyítványában. Cs. Krisztiánnak kábítószer-birtoklási ügye volt, J. Marcellnek szintén ilyen bűncselekmény miatt kellett bíróság elé állnia, míg J. Dániel ellen garázdaság miatt folyik jelenleg is eljárás.

Az ügyész a vádbeszédben a másodrendű és harmadrendű vádlott esetében indítványozta, hogy a tényállást változtassa meg életelleni bűncselekménynek. Kettejüket mondta ki bűnösnek a bíróság különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen személy ellen elkövetett emberölés miatt, mint elkövető és bűnsegéd. A hozzátartozóknak volt lehetőségük felszólalni az elhangzottakkal kapcsolatban, de nem éltek ezzel a lehetősséggel.

Az elkövető nem ismert sem embert, se Istent, az erőszakban nőtt fel

– reagált az ügyész arra a védői felvetésre, hogy bár Cs. Krisztián 18 éves volt az elkövetés idején, nehéz körülmények között nőtt fel, és aznap ünnepelte a születésnapját.

Cs. Krisztián az utolsó szó jogán ismét bocsánatot kért a családtagoktól, így tett J. Marcell is, hozzátéve, hogy vállalja az elkövetett bűntetteiért a büntetést. J. Dániel a telefonjáról olvasta fel, hogy aznap el sem indult volna otthonról, ha tudja, hogy ez lesz az összejövetel vége.

Rablás és emberölés

2020 tavaszán két, már rendőrségi múlttal rendelkező társaság csapott össze a hajnali órákban a Deák Ferenc téren. Május 22-én ünnepelte születésnapját az akkor mindössze 16 éves Martinovics László, akit a szintén születésnapozó Cs. Krisztián halálra késelt. A szúrások nemcsak a fiatalt, de egy barátját is érték, a 20 éves Khéli Gergely szintén a penge áldozatául esett.

Cs. Krisztiánt és társait, J. Dánielt és J. Marcellt letartóztatásba helyezték, utóbbit mégis kiengedték, majd visszakerült a súlyos kényszerintézkedés hatálya alá. J. Marcellt ezúttal ugyanis súlyos testi sértéssel és garázdasággal gyanúsították meg, miután betörte apja orrát, a lépcsőházban pedig az ikertestvérével, J. Dániellel verekedett össze, aki a Deák téri késelés harmadrendű gyanúsítottja.

A bíróság 2022 márciusában döntött a garázdasággal és rablással vádolt résztvevők büntetéséről. Őket felfüggesztett börtönbüntetésre, illetve pénzbüntetésre ítélték.