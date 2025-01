Megtalálták egy napok óta keresett fiatal holttestét Budapesten

Múlt hét péntek óta kerestek egy harmincéves fiatalt, T. Bencét, miután ismeretlen helyre távozott egy fővárosi egyetemi kollégiumról. Édesanyja szerdán jelentette be, hogy sajnos a rendőrök megtalálták a holttestét.

T. Bencét a rendőrség honlapján is az eltűnt személyek közt tartották számon, valamint a közösségi médiában is számos bejegyzést közzétettek az eltűnt személyek keresésére szolgáló csoportokban. A posztokban azt írták, hogy a fiatal múlt hét pénteken távozott egy egyetemi kollégiumból, búcsúüzenetet is hagyott, és öngyilkosságra készülhetett.

Kedd este a fiatal keresésével kapcsolatban még több bejegyzést is közzétettek az egyik csoportban. Szerdán késő délelőtt azonban édesanyja közölte: a rendőrség tájékoztatta őket arról, hogy megtalálták gyermekük holttestét.

Kedves ismerősök, kutatást segítő, posztot megosztó emberek! Sajnos elkéstünk! Bence fiunkat holtan találták meg

– írta a család nevében, miközben köszönetet mondott azoknak, akik segítettek a keresésben.

Egy lakásban találhatták meg a holttestet

Az esettel kapcsolatban a 24.hu úgy értesült, hogy a fiatal holttestét egy angyalföldi lakásban találták meg a rendőrök. A BRFK sajtóosztálya az esettel kapcsolatos megkeresésükre azt közölte:

nem merült fel idegenkezűség gyanúja, és a rendőrség közigazgatási eljárásban vizsgálja a haláleset körülményeit.

A Borsnak röviden nyilatkoztak is a szülei, és közölték: „Most megyünk a legkisebb gyermekért, hogy ne a médiából, ne az internetről tudja meg a szomorú hírt. [...] A rendőrség most tájékoztatott minket, hogy sajnos megtalálták a holttestét.”

Nagyon sokkoló volt számunkra ez a hír. A páromat és az egész családomat szeretném megóvni ettől az egésztől

– mondta el a fiatal édesapja, Csaba (a Bors szerint csak azt követően számoltak be a hírről, hogy a szülők tájékoztattak a teljes családot a tragédiáról). A rendőrség honlapjáról időközben – a holttest megtalálása miatt – eltűnt a körözés is.

Ha bajban van, vagy másért aggódik

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt!

Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat: +36-80-20-55-20

A Kapcsolj egyből projekt honlapja: https://www.kapcsoljegybol.hu

Az Ifjúságért Mentálhigiénés Szövetség (IMSZ) a 137-000-s zöldszámon érhető el, hétköznapokon 17–21 óra között. Az IMSZ-ről bővebb információt itt talál: http://www.ifjusagi-lelkisegely.hu