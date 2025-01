Csökken az államilag finanszírozott helyek száma a felsőoktatásban 2025-től

2025 szeptemberétől nagy mértékben csökkenti az állami finanszírozású helyek számát a magyar kormány az egyetemeken. Az Akadémiai Dolgozók Fóruma közösségi oldalán osztotta meg a számadatokat, mely szerint két felsőoktatási intézményt leszámítva minden egyetem kevesebb olyan diákot vehet fel, melynek tanulását az állam finanszírozza.

A két intézmény, ahol létszámnövekedés lesz, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (11 százalék) és a Semmelweis Egyetem (3 százalék). A legnagyobb csökkenést a Budapesti Corvinus Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Budapesti Gazdasági Egyetem szenvedi el. A Corvinuson 48, az ELTE-n 19, míg a BGE-n 14 százalékkal lesz kevesebb következő tanévtől az államilag finanszírozott helyek száma.

Lényegében az összes olyan egyetem, amelynek végzősei a magyar tudomány és a magyar tudományos intézmények sikereihez, az ország és a lakosság gyarapodásához vagy a technikai innovációhoz járulhatnának hozzá, hallgatói létszámcsökkenést szenved el 2025-től

− emelte ki az Akadémiai Dolgozók Fóruma, melyet tovább tetéz, hogy a demográfiai trendeket figyelembe véve arányaiban nagyobb lesz az egyetemi férőhelycsökkentés, ugyanis Magyarországon a 25-34 éves korosztályban a diplomások száma már most is a második legalacsonyabb az Európai Unióban.

Az ADF hangsúlyozta, hogy ezáltal a magyar kormány egyre inkább kivonul a felsőoktatásból, nem csak az egészségügyből, a szociális szférából és más kulcsfontosságú állami szférákból. Ezt a szakpolitikai döntést úgy értékelték, hogy sok fiatalt gyakorlatilag kizárták a felsőoktatásból, vagy eladósítja őket azáltal, hogy fizetniük kell az önköltséges képzést. Azt is kiemelték, hogy így nemcsak a lakhatási és megélhetési költségek, hanem a tandíj is terheli a családokat.

Arra is rámutattak, hogy a szakemberek számának csökkenése a magyar gazdaság és tudomány jövőjét is befolyásolja. Továbbá a nem alapítványi finanszírozású egyetemeket kivérezteti a fenntartó. A döntés miatt oktatói elbocsátások várhatók, de több képzés és kar is veszélybe kerülhet, mint történt az a Károli Gáspár Református Egyetem esetében.