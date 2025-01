„Sz.rból várat? Megpróbálok!” – Lázár Jánost tüntetők fogadták Miskolcon

Az aHang miskolci aktivistái, az aPont tagjai várták Lázár János építési és közlekedés minisztert január 15-én, szerdán Miskolcon tartott sajtótájékoztatóján. A civil szervezet két aktivistája egy molinóval várta Lázárt, hogy a város számára komoly nehézséget okozó M30-as autópálya lezárására hívják fel a figyelmet, és kérjenek tájékoztatást a felújítás kapcsán.

Megspeedeltem ma az ügyet

– ígérte Lázár János az aHang aktivistájának, majd utána kifejtette, hogy a Strabag felelőssége kijavítani a hibát, ami számításai szerint 4–5 milliárd forintba fog kerülni, a munkálatok pedig kilenc hónapot vesznek igénybe, ami jövő hónapban kezdődhet meg.

Az aPont két aktivistája – akik molinóján az „Elég volt a terelésből! Állítsák helyre az M30-as autópályát!” felirat szerepelt – ezután személyesen is meghívta egy borsodi lakossági gyűlésre az építési és közlekedésügyi minisztert, aki azt válaszolta, nem felejtette el a meghívást, azon szívesen részt venne, viszont időpontot kell egyeztetniük. Lázár János ekkor felajánlotta, hogy a felújítás megkezdése egy jó időpont lehet az ügyet illetően.

„Sz.rból várat?” – kérdezte az egyik aktivista, visszautalva a miniszter egy korábbi kijelentésére a MÁV-val kapcsolatosan, amire Lázár János annyit válaszolt nevetve, hogy „megpróbálok”.

Az aHang lapunknak elküldött sajtóközleményében arról ír, hogy a rövid találkozó alatt az aPont képviselői hangot adtak az érintett lakosság panaszának, hogy az egy éve tartó autópálya-lezárás komoly problémákat okoz a környéken, és szükséges lenne a mielőbbi helyreállítás.

A találkozó alkalmával az aktivisták átadták az M30-as autópálya kapcsán gyűjtött petíciójukat is, ugyanakkor az aláírásgyűjtés még továbbra is tart, ezért nem tudtak átadni minden ívet.

A miskolci aPont tavaly év végén indított kampányt az M30-as autópálya minél hamarabbi helyreállítása végett, amit még 2021-ben adták át, azonban a Miskolc és Szikszó között az autópálya egyik szakaszát tavaly le kellett zárni, mert az út megcsúszott. Azóta csak terelőúton lehet használni az autópályát, ami miatt gyakoribbak a dugók.

Az aHang helyi szervezete egy külön oldalt is készített, ahol egy számláló mutatja a dugóban töltött extra időt, emellett pedig az órabérben kifejezett kárt is láthatóvá teszik. Állításuk szerint a Lázár Jánosnak címzett petíciójukat eddig közel 2 ezer megyei lakos írta alá. December közepén egyszer már tartottak egy demonstrációt a 3-as főút egyik legforgalmasabb szakaszán az ügyben, januárban pedig több településen is aláírásgyűjtésbe kezdtek és szórólapoztak.