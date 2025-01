Késési rekordot dönthetett a MÁV 2024-ben

Egyre nehezebb bármilyen információt megtudni a MÁV-tól, különösen a késésekkel kapcsolatban, hiszen szeptemberben új, havi riportrendszerre állt át a MÁV-csoport és korábbi késési statisztikáikat letörölték oldalukról. Miután megkerestük a vállalat sajtóosztályát, azután is csak annyi derült ki, hogy a hét folyamán közlik decemberi havi riportjukat, amelyben a teljes évre kiterjedő tájékoztatást is adnak a késésekkel kapcsolatban. Azonban a rendelkezésre álló információk alapján megpróbáltuk kiszámolni, hogy mekkora késést fog bejelenteni a vasúttársaság és arra jutottunk,valószínű, hogy rekordévet zárt a MÁV a késések tekintetében.

Kijelenthető, hogy 2024 nem a MÁV éve volt. Nem telt el úgy hónap, hogy ne került volna be a vasúttársaság a hírekbe vagy amiatt, mert menet közben fogy ki az üzemanyag a vonatból, vagy mert kisiklott egy vonat vagy éppen azért mert nyitott ajtóval, 100 km/órával robogott az InterCity. De tavaly történt az is, hogy megrepedt a 2023-ban felújított Keleti pályaudvar üvegfödémje és az is, hogy lejárt a mozdonyvezető munkaideje félúton, így az utasoknak több mint egy órát kellett várakozniuk, hogy továbbinduljanak.

A legnagyobb problémát azonban a késések okozzák a hétköznapokban. Az idei késések csúcsát a november végi első havazás hozta el, amely teljesen megbénította a vonatközlekedést az országban, amelynek hatására Hadházy Ákos egyetlen mondattal üzent az építési és közlekedési miniszternek.

K*rva anyád, Lázár János

– fogalmazott a független országgyűlési képviselő, amelyre a miniszter elmondta, hogy „lehet k. anyázni”, meg „neki lehet állni a sz*rból várat építeni”.

Lázár János egy későbbi bejegyzésében felhívta a figyelmet arra is, hogy a MÁV-csoport munkatársait „ugyanúgy várja haza a családja, mint azokat az utasokat, akik kezet emelnek rájuk”, úgyhogy szeretnék leszögezni, hogy a késések szinte sosem a közlekedési vállalat munkatársainak hibáiból ered, hanem az infrastruktúra rossz állapotából. Ezt alátámasztja a TotalCar elemzése is, amely megmutatta, hogy a november elseje és december tizedike közötti 40 napban összesen 111 járműhiba, 34 biztosítóberendezési hiba, 17 pályahiba és 9 felsővezetéki hiba lassította vagy akadályozta a vasúti közlekedést a MÁV hálózatán.

Mennyit késett a MÁV az elmúlt években?

A MÁV 2017 óta egy olyan rendszert használ, amelyben csak a 6 percet és az annál többet késő vonatokat tekintik késő járatoknak, vagyis az 5 perc 59 másodperccel a menetrend után érkező vonat még pontosnak számít.

Az első, már új számítás alapján mért év a 2018-as volt, amikor összesen 4 évet, vagyis nagyjából 2,1 millió percet késtek a vonatok összesen. A MÁV legjobb éve az új „időszámításban” a 2020-as volt, amikor csak 3,1 évet késtek a járataik, a legrosszabb pedig a 2023-as év volt, amikor rekordot jelentő 3 millió percet, vagyis nagyjából 5 év 8 hónapos késést szedtek össze a vonatok egy év alatt.

Ez elsőre nagyon soknak hangzik – mert az is –, de azt nem szabad elfelejtenünk, hogy például 2023-ban az összes járat összesített menetideje 93 millió perc, vagyis közel 177 év volt. Ennek fényében a rekordkésés csak a teljes menetidő mindössze 3,23 százaléka.

Mennyit késett a MÁV 2024-ben?

Szerettük volna megtudni, hogy mennyit késett összesen a MÁV 2024-ben, azonban a Mávinform oldaláról azonban eltűntek a késési statisztikák, helyettük csak havi riportokat láthatunk, azokat is csak az augusztustól novemberig terjedő időszakból.

Emiatt tehát a MÁV sajtóosztályához fordultunk, hogy kikérjük a késésekre vonatkozó pontos adatokat, azonban 5 nappal a kérdések kiküldése után csak annyit tudtunk meg, hogy a január 13-i héten közzéteszik decemberi havi riportjukat, amelyben bemutatják a tavalyi egész évre vonatkozó késési statisztikákat is.

Eddigre azonban mi már elkezdtünk statisztikákat gyártani a rendelkezésre álló 4 havi riport adatai alapján, így van egy elképzelésünk arról, hogy mire számíthatunk a következő napokban megjelenő beszámolóban.

A rendelkezésre álló információk alapján rekordot döntött a MÁV a késések tekintetében

A Mávinform riportjaiban a vonatokat 6 kategóriába sorolja késéseik alapján:

0-6’ perc késéssel rendelkező vonatok (vagyis a pontos vonatok)

6-15’ perc késéssel rendelkező vonatok

16-30’ perc késéssel rendelkező vonatok

31-60’ perc késéssel rendelkező vonatok

61-120’ perc késéssel rendelkező vonatok

120-nál több perc késéssel rendelkező vonatok

Az első kategóriával nem kellett foglalkoznunk a számításaink során, hiszen azokat a MÁV saját számításai szerint pontosnak ítéli meg, azonban a széles késési sávok és a havonta több mint 25 ezer késő vonat miatt háromféleképp is kiszámoltuk a MÁV általunk feltételezett éves késését.

Az első, legmegengedőbb becslésünkben minden sávban az alsó határt vettük alapul (vagyis 6, 16, 31, 61 és 121 perccel szoroztuk fel az adott kategóriába eső vonatok számát). Ez alapján augusztustól novemberig 1 147 673 percet késtek a vonatok, vagyis 2,1 évet 4 hónap alatt.

Amennyiben ezt a statisztikát vetítjük az egész évre, akkor a MÁV a legjobb esetben is 6 évet 6 hónapot és 15 napot késett 2024-ben. Tehát bőven átlépte a 2023-as rekordot a vasúttársaság tavaly.

Második becslésünkben a késési kategóriák legnagyobb értékével számoltunk (15, 30, 60, 120 és 139 perccel). Ebben az esetben 2 416 697 percet késtek a vonatok 4 hónap alatt, vagyis 4,6 évet. Így számolva az egész évben nagyjából 13 évet és 9 hónapot, ez azonban egyáltalán nem tűnik reálisnak.

A harmadik számításunk során a különböző sávok átlagával (tehát 10 és fél, 23, 45 és fél, 90 és fél, valamint 130 perccel) szoroztuk meg a késő vonatok számát. Ez alapján 4 hónap alatt 1 782 949 és fél percet, vagyis 3,4 évet késett a MÁV, ami éves szinten durván 10 év és 2 hónap késést jelentene.

Ma reggelre a MÁV késéseit összegző oldal karbantartás miatt elérhetetlenné vált, így valószínűleg hamarosan megjelennek a hivatalos statisztikák.

(Borítókép: Tövissi Bence / Index)