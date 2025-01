Új főszerkesztő és vezérigazgató a Forbes élén

Új főszerkesztő és vezérigazgató kerül a Forbes élére. Az eddigi alapító-főszerkesztő, Galambos Márton a cég vezérigazgatójaként, Zsiborás Gergő eddigi szerkesztő pedig főszerkesztőként folytatja. Peter Barecz, a Forbes Magyarország fő tulajdonosa a Forbes honlapjának nyilatkozva elmondta, hogy „Márton 11 éve vezette a magyar Forbes szerkesztőségi, Attila 10 éve az üzleti oldalát. Páros vezetésük elején a Forbes a havi magazint jelentette Magyarországon, mára a nyomtatott lap és a mellékletek mellett naponta frissülő online oldalunk van, amit havonta 1 millió ember látogat, miközben a Forbes eseményein tavaly összesen 9 ezer résztvevő volt”.

Barecz hozzátette, hogy az elmúlt években elindult a MesterAkadémia online videós oktatási oldaluk, és létrejött a Forbes Business Club, miközben 49 százalékos tulajdonosok lettek az immáron nemzetközi Business Fest és HR Fest eseményekben is. „A Forbes 2025-ben egyet jelent a teljesítménnyel Magyarországon, és önmaga is példa arra, hogy van lehetőség tiszta üzleti teljesítményre a médiapiacon – ez Márton és Attila évtizednyi munkájának érdeme.”

Peter Barecz elmondta, a változtatással az a célja, hogy kiadócsoportjuk két legfontosabb magyarországi vezetőjének új kihívásokat adjon, és ezzel fenntartsa az elmúlt 10 év növekedését és frissességét. A kiadó átalakítja vezetési struktúráját is. Az eddigi páros vezetést felváltja az újonnan létrehozott vezérigazgatói pozíció, ez alá tartozik majd a tartalmi és üzleti oldal is.

A vezetési struktúra átalakul, a szerkesztőségi függetlenség marad. A Forbesba bekerülni sokaknak bakancslistás cél, ez különleges érték, amire nagyon fogunk a jövőben is vigyázni. Éppen ezért üzlet és tartalom régi vágású módon a jövőben is különválik a Forbesnál

– mondta Galambos Márton, hozzátéve, hogy „az eddigi 11 év a lapnál ajándék az életében, ami lehetőséget adott szakmai és személyes kiteljesedésére”.

Zsiborás Gergő elmondta, hogy tizenegy évvel ezelőtt az alapító csapat legfiatalabb tagjaként csatlakozott a Forbeshoz. „Peter és Marci nemcsak hittek bennem, de olyan környezetet teremtettek, amiben bátran megvalósíthattam az ötleteimet, és megtanítottak arra, hogy néha hibázni is lehet. Kezdettől vezettem a vagyonértékeléssel foglalkozó csapatot, nyolc éve pedig rám bízták a Forbes.hu vezetését is” – idézte fel.

Zsiborás megfogalmazása szerint ma már számos formában érik el az olvasóinkat, és adnak nekik segítséget a valódi teljesítmények eléréséhez. Szeretné, ha minél több ember tapasztalná meg azt, amit ő is: még ha kételkedsz is a sikeredben eleinte, el tudod érni a céljaidat.

Az a kultúra, amit felépítettünk házon belül, komoly erőforrás volt ahhoz, hogy ezen az úton én is végig tudjak menni. Az, hogy ennyi formában és helyen tudunk megjelenni, mutatja, hogy mekkora szükség van ma arra, amit a Forbes jelent. Különösen izgalmas lesz ezt a missziót átvenni most, amikor a média amúgy is komoly átalakuláson megy keresztül – nemcsak egy szerkesztőséget kell ezen keresztülvinni, hanem azt a közösséget, ami a Forbes körül kialakult