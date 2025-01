Gulyás Gergely: Rogán Antal miatt Orbán Viktornak nem kell felhívnia Donald Trumpot

Annál jobban nem járhattunk, mint hogy az ellenzék legmélyebb morális válságában van másfél évvel a választások előtt, a legerősebb párt vezetője pedig bolond – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki szerint a Tisza Párt nemcsak a 2026-os győzelmünk garanciája, de még a 2030-as Fidesz-siker is benne van.

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az ATV-nek adott interjújában elsőként kiemelte, hogy februárban lesz három éve, hogy kitört a háború – ez teszi indokolttá a háborús veszélyhelyzetet – és valamennyi európai miniszterelnök volt azóta szabadságon, ez a jog pedig a magyar kormányfőt is megilleti. „Hogy hol tölti a szabadságát, az pedig kizárólag rá és családjára tartozik. Ez a magánélet világa, ami a közszereplőket is megilleti” – fogalmazott.

A miniszter a továbbiakban elmondta:

A miniszterelnökkel beszéltek Rogán Antalról és a szankciós listáról. A miniszter kifejtette, a miniszterelnök mindig napi rendszerességgel beszél szabadsága alatt is a miniszterekkel, és „a kormányzati megszólalásokkal – aligha meglepő módon – a miniszterelnök egyetért.”

Majd arra is kitért, „az amerikai kommunikáció sem tudja azt tagadni, hogy színtisztán politikai döntés született. Az amerikaiak is elismerték, hogy semmilyen hírszerzési információ nem áll a döntés mögött, csak Soros György, illetve különböző civil szervezeteinek korrupt jelentései, amelyek jogforrásnak, vagy akár csak bizonyított tényállásnak nem tekinthetőek. Ez egy politikai boszorkányüldözés, a távozó amerikai nagykövet pitiáner bosszúja.”

Gulyás Gergely szerint korábban a demokraták olyan amerikai nagykövetet küldtek ide, aki gyűlöli a kormányt és az országot. A tárcavezető szerint Rogán Antal kitiltása pedig egy olyan rövid ideig tartó intézkedés lesz, amely kiváló szimbóluma marad a most távozó demokrata adminisztráció kisstílű magyargyűlöletének. Kárt, hála Istennek, most már nem tudnak tovább okozni.

Később kifejtette, hogy a sajtóból értesült Rogán Antal kitiltásáról, ahogy Orbán Viktor is, de a döntés se őt, se miniszterelnököt nem lepte meg.

Bár a miniszter szerint „a jogállam nagyobb dicsőségére” a kitiltottnak kell a döntés megalapozatlanságát bizonyítani, kitiltás mögött álló nyilvánvaló motiváció és a bizonyítékok teljes hiánya miatt viszonylag gyors döntés születhet.

Szerinte Rogán Antal miatt Orbán Viktornak nem kell felhívnia Donald Trumpot.

Kiemelte, nem lesz előrehozott választás és Sulyok Tamás kitölti a mandátumát. „Köztársasági elnök úr kiemelkedően látja el a feladatát. Csak a tétlenek azok, akik nem követnek el életükben egynél több hibát, de ami nem az ő felelőssége, azért nem méltányos őt hibáztatni.”

Annál jobban nem járhattunk, mint hogy az ellenzék legmélyebb morális válságában van másfél évvel a választások előtt, a legerősebb párt vezetője pedig bolond – húzta alá Magyar Péterrel kapcsolatban, majd kiemelte: bár a választási győzelem alapja a kormányzati teljesítmény, ez a helyzet előnyös a kormánypártnak.

A miniszter kiemelte, hogy a 2022-es választáson a valaha volt legjobb szereplését mondhatta magáénak a Fidesz, sőt soha egyetlen párt olyan mértékű bizalmat, szavazati arányt és szavazatszámot nem ért el a rendszerváltoztatás óta, mint mi akkor. De Dombóváron „64 százalékot meg akkor sem értünk el ebben a választókerületben. És a részvétel is időközi választáson átlag felettinek minősül, 34 százalék volt.”

Gulyás Gergely szerint Magyar Péterrel szemben eredményt hirdetni majd jövő tavasszal lehet. A kormányzati munka megítélése egy kormánypárt esetén döntő. „De természetesen a választható alternatívák minőségének is van jelentősége. Ebből a szempontból az én véleményem, hogy a Tisza nemcsak a 2026-os győzelmünk garanciája, de még a 2030-as Fidesz-siker is benne van.

Arra a felvetésre, hogy 20 évig barátok voltak Magyar Péterrel Gulyás Gergely aláhúzta, „bolondokkal lehet barátkozni, árulókkal hiba”. Magyar Pétert árulónak tartja, kizárt, hogy újra barátok legyenek. „Ráadásul, nem minden áruló brüsszeli ügynök, de minden brüsszeli ügynök áruló is. Magyar Péter az utóbbi kategóriába tartozik” – vélekedett.

Az, hogy a közéletben minden pillanatban maximálisan észnél kell lenni, mert egyetlen rossz döntés is nagyon káros lehet és derékba tud törni kiváló politikai életutakat – Gulyás Gergely szerint ez a tanulsága a kegyelmi ügynek.

Trumppal kapcsolatban annak adott hangot, reális, hogy a 2025-ös karácsony már háborúmentes lesz Európában.

„Nem tudunk jósolni, várjuk meg, hogy az új amerikai adminisztráció mit tesz, nincsenek még hivatalban. Ha katonai erővel akarja a célját elérni, az szuverenitási kérdés, ha szerződéses megállapodással, akkor az legitim” – mondta Grönlanddal kapcsolatban.

Gulyás Gergely azt is elárulta, Trump–Orbán találkozó biztosan lesz, belátható időn belül. „A miniszterelnök Clintonnal, Bushsal és Trumppal is találkozott már a Fehér Házban, Magyarország számára a legjobb hír, hogy most újra Trump elnökkel fog”.

(Borítókép: Gulyás Gergely 2024. október 30-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)