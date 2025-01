A nyomozó főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki az Integritás Hatóság elnökét

A nyomozó főügyészség csütörtökön összehangolt eljárási cselekményeket hajtott végre az ügyben, amelynek keretében több helyszínen – köztük az Integritás Hatóság épületében – végzett eredményes kutatást és lefoglalást.

A főügyészség gyanúsítottként hallgatta ki Bíró Ferencet, az Integritás Hatóság elnökét – ismertette közleményében a Központi Nyomozó Főügyészség.

A vonatkozó jogszabály alapján az Integritás Hatóság központi költségvetési szerv, amelynek elnökét a miniszterrel azonos juttatások illetik meg. Ennek megfelelően – egyebek mellett – egy hivatali gépkocsi személyes használatára jogosult.

Az Integritás Hatóság az elnök gépjárműhasználatára egy felső kategóriás gépkocsit bérelt.

A megalapozott gyanú szerint a hatóság elnöke emellett egy másik gépjárművet is béreltetett az Integritás Hatóság vagyonának terhére.

A szintén felsőkategóriás autót többnyire az elnök – hatósággal munkaviszonyban nem álló, így gépjárműhasználatra sem jogosult – felesége magáncélokra használta. A megkötött szerződés szerint ezen másik bérelt személygépkocsi havi bérleti díja kezdetben 475 285 forint plusz áfa volt, amely összeg később emelkedett.

Bíró Ferenc a vagyonkezelési szabályt megszegve közel 14 millió forint vagyoni hátrányt okozott az Integritás Hatóságnak

Az Integritás Hatóság elnöke ezen túlmenően – a hivatali helyzetével visszaélve – annak érdekében, hogy az igazgatóság másik két tagját (akik szintén pályázat útján választott és a köztársasági elnök által kinevezett elnökhelyettesek) törvényes jogaik gyakorlásából kizárja, bizonyos jogkörüket a jogszabályokkal ellentétesen korlátozta, egyidejűleg közhatalmi jogosítványait önhatalmúlag gyakorolta.

Zavaros pénzügyek az Integritás Hatóság körül

Mint írtuk, az Integritás Hatóság 2022 végén jött létre, ám az első három hétben csak hárman dolgoztak a szervezetben és csak 2024 második negyedévére állt fel teljesen a szervezet. A hatóság 2024-es beszámolója szerint ez „jelentős mérföldkő volt, amely tükrözi Magyarország és az Európai Bizottság elkötelezettségét a korrupció elleni küzdelemben”.

Tavaly májusban három civil lépett ki a szervezet Korrupcióellenes Munkacsoportjából. Az indoklás szerint a munkacsoport állami szervezetek által delegált tagjai a megadott határidőig semmilyen előterjesztést nem készítettek a korrupcióellenes stratégia tervezetére, a civil tagok által megfogalmazott véleményt pedig nem akarták munkacsoporti álláspontként megküldeni a kormánynak.

Az Átlátszó újságírója júniusban szerette volna kikérni a szervezetnek a VALTON-SEC Zrt.-vel, a L’azar Advisory Kft.-vel és a Level Nine Vezetési Tanácsadó Kft.-vel kötött szerződéseit. Az első megkeresésre Bíró Ferenc még úgy reagált, hogy a szerződések „nem tartoznak harmadik félre”, pedig a lap az Infotörvény 27. § (3) és 30.§ (3) bekezdésére hivatkozva kérte ki az iratokat, ugyanis ez alapján a közpénzzel gazdálkodó szervezet szerződései nem minősülnek üzleti titoknak.

A hatóság azt kérte az újságírótól, hogy személyesen fáradjon be a szervezet Roosevelt téri irodájába, ahol Bíró Ferenc fogadta az Átlátszó munkatársát.

Az IH vezetője elmondta, hogy nem mutatja meg a szerződéseket, és nem hiszi, hogy meg kellene indokolnia, miért.

Annyit azonban elárult, hogy „nem volt idő és ember”, aki lebonyolítsa az eljárásokat abban a negyedévben, amikor indultak, ezért nem kértek be több ajánlatot a feladatok ellátására, hanem ő maga választotta ki a megbízott partnereket.

Később aztán az IH közzétette szerződéseit, így kiderült, hogy a VALTON-SEC Zrt.-vel 18 millió forintos szerződést kötöttek biztonsági sofőrök alkalmazására, 9 millió forintért kértek heti 1 coachingot és vezetői tanácsadást a Level Nine-tól, és 15 millió forintért kötöttek szerződést L'azar Advisory Kft.-vel speciális szaktudást igénylő szakértői feladatokra.

A különös közbeszerzési eljárások azonban azután sem álltak le, hogy a szervezet teljes kapacitással működött.

Jogsértő volt az Integritás Hatóság tendere

Tavaly áprilisában szintén az Átlátszó számolt be arról, hogy az Integritás Hatóság 1,1 milliárd forintot költene el két év alatt kommunikációs tevékenységekre. A három részből álló eljárás eredménye július végén jelent meg az EKR-ben. Ez alapján a megbízás első részét az Uniomedia, a másodikat a Redboxcom – Wavemaker Hungary Kft. – Media Vision Advertising Kft. konzorciuma, míg a harmadikat a Super11 Creative Zrt. nyerte.

Az ügy érdekessége, hogy amíg az első és a harmadik rész esetében a legolcsóbb árajánlatot a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó, az állami megrendelésekben bővelkedő New Land Media Kft. adta, mégsem ők lettek a befutók.

Ennek oka az volt, hogy az ajánlattevőknek szakmai ajánlatot is kellett írniuk, aminek elbírálása majdnem akkor súllyal – 40 százalékkal – szerepelt az elbírálásban, mint a megajánlott ár – amelynek súlya 60 százalék volt. Így hiába adott kedvező ajánlatot a New Land a bírálóbizottság több ponton is hiányosnak találta azokat, így a szakmai ajánlatra adott pontszámok végül lehúzták az összpontszámot.

A New Land Media nem nyugodott bele a döntésbe, és először előzetes vitarendezési kérelmet nyújtott be az Integritás Hatósághoz, majd a Közbeszerzési Döntőbizottság elé vitte az ügyet. Utóbbi vizsgálatai után kijelentette, hogy az ajánlatkérő megsértette a közbeszerzésekről szóló törvény több pontját, ezért a döntőbizottság megsemmisíti az ajánlatkérő „Európai Unió Hivatalos Lapjában 2024. április 9-én a 206544/2024. számon megjelent részvételi felhívását, a közbeszerzési dokumentumokat és valamennyi, a közbeszerzési eljárásban hozott ajánlatkérői döntést a tárgyi közbeszerzés” 1. és 3. részében is. (Az IH a közbeszerzés második részét már korábban „eredménytelenre” módosította.)

A Döntőbizottság szerint ugyanis szubjektív volt az értékelési szempontrendszer, ami jogsértő.

A döntőbizottság ezért 3, illetve 2 millió forint bírságot is kiszabott az Integritás Hatóságra, azonban hangsúlyozták, hogy a bírságok kiszabásakor figyelembe vették, hogy „nem találtak arra utaló körülményt, hogy a jogsértés nyilvánvalóan szándékos volt”.

Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke azzal kommentálta a döntést, hogy „sajnálatosnak” tartja, hogy „Magyarország egyik legnagyobb, az adófizetők pénzén mesterségesen felhizlalt médiaügynöksége láthatóan jobban ért a közbeszerzési rendszer abuzálásához, mint a PR-szakmához”.

Mint mondta: „Személy szerint örültem volna, ha a New Land Media a szakmai feladat megértésére biztosított alkalomra nem túlnyomórészt ügyvédeket küld, hanem szakembereket. Biztos vagyok benne, hogy ez segíthette volna őket egy valóban magas színvonalú ajánlat elkészítésében”.