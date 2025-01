L. Simon László: Én mindig akarok valamit, ez pedig nem mindig tetszik másoknak

A beszélgetés első szakaszában az egykori államtitkár kifejti, sohasem gondolta volna, hogy olyan témák lesznek napirenden manapság, mint a gender. Úgy véli, a nemiség kérdése nem tartozik senkire, pláne nem a társadalomra, az ilyen kérdéseket a magánszférában kellene tartani. Rónai Egon ezzel kapocsolatban felhozta a Nemzeti Múzeumtól való távozását, mikor 2023-ban Csák János kulturális és innovációs miniszter azonnali hatállyal elbocsátotta.

Az egykori igazgató szerint a World Press-kiállítás csak indok volt Csák János részéről, nem ez volt a valódi ok, azonban L. Simon arra nem tért ki, hogy véleménye szerint mi lehetett a valódi oka a menesztésének.

A kultúra és a politika összefonódik?

Az egykori politikus kifejtette, a magyar kultúra piaca nagyon kicsi, és a nyelv miatt is korlátozottak a lehetőségei, épp ezért függ az államtól. Felidézte a Nemzeti Múzeum egy korábbi igazgatójának elmélkedését, mely szerint a politikusoknak fontos az ízlésüktől távol eső dolgokat is támogatniuk. L. Simon úgy látja, a színházi életben például érvényesül ez a gondolat, sőt jól működik a filmes finanszírozás rendszere is, és vannak olyan alkotások, amelyek támogatás nélkül is elkészülnek, mert kellően tehetséges emberek készítik. Példának a Fekete pont című filmet hozza fel, amely a hazai oktatást kritizálja, és nem kapott állami támogatást, mégis népszerű volt a mozikban.

Látták a filmet a feleségével, aki egykor abba az iskolába járt, és ott tanított, ahol a filmet forgatták, és kiábrándítóan hatott rájuk, hogy nem változott, nem újult meg az épület. Úgy gondolja, a film egy jól sikerült kritika, és jó, hogy elkészülhetett, majd hozzátette, nemcsak az elmúlt 14 év kormányzása tehet a filmben felvázolt állapotokról, hanem ennek sok oka van, társadalmi is.

L. Simon kifejtette, a rendszerváltás óta van a kormányoknak adóssága, ugyanis nem mertek elég határozottan sem az oktatáshoz, sem az önkormányzati rendszerhez hozzányúlni. Személyes álláspontja szerint első lépésként csökkenteni kellene az önkormányzatok számát, majd az iskolák számát is, ezzel javítva az arányokon. Mindezek mellett úgy látja, a Fidesz tett lépéseket, amelyek ugyan vitatottak, de hosszú távon lehetnek hasznosak, ezt majd az idő dönti el.

L. Simon László: Szókimondó ember vagyok, és ez van, akinek nem tetszik

A beszélgetés során később visszakanyarodnak arra a kérdésre, hogy milyen konfliktusai voltak korábban L. Simonnak, mikor még aktívan politizált. Szókimondó embernek tarja magát, ez pedig azzal jár, hogy sokszor nehéz helyzetbe került a munkája során.

Nem viszi a nézőket előbbre, ha arról beszélünk, hogy 12 évvel ezelőtt, amikor a kultúráért felelős államtitkár voltam, milyen feszültség volt köztem és Balogh Zoltán között […] Szerintem személyes volt ez a vita. Az is benne volt, hogy én mindig akartam valamit, és most is akarok valamit. Értéket akarok teremteni, és ami rossz, azt megjavítani. Ez pedig nem mindig tetszik másoknak

– mondta el a József Attila-díjas író.

