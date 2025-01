Magyar Péter reagált a Gulyás Gergely-interjúra: szerinte az az áruló, aki leárulózta őt

Gulyás Gergely kemény kritikát fogalmazott meg egykori barátjával, Magyar Péterrel szemben, nemes egyszerűséggel árulónak nevezte őt. A válasz sem váratott magára, Magyar Péter is betöltötte az „áruló” címkével ellátott kavicsot a csúzlijába, és megcélozta vele a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

Ahogy arról mi is beszámoltunk, Gulyás Gergely terjedelmes interjút adott az ATV-nek, amiben a Miniszterelnökséget vezető miniszter több kérdést is kapott Magyar Péterrel kapcsolatban, akihez évtizedes barátság fűzte korábban. Gulyás többek között „bolondnak” és „árulónak” nevezte a Tisza Párt elnökét, majd úgy fogalmazott, „amúgy sincs nagy jelentősége annak, amit Magyar Péter mond, mert bármikor képes az ellenkezőjét is állítani”.

A miniszter olyanokat mondott még Magyarról az interjúban, hogy „kizárólag anyagi okokból váltott oldalt”, „brüsszeli megbízói kegyét keresve kapaszkodik a mentelmi jogába”, vagy „épeszű ember nem veszi fel a feleségével folytatott négyszemközti beszélgetéseit”. Végül Gulyás határozottan kijelentette, hogy „Magyar Pétert árulónak tartom”.

Az interjú gyorsan eljutott Magyar Péterhez is, aki Facebook-posztjában reagált az abban róla elmondottakra. A Tisza vezetője szerint nem ő az áruló, hanem az, akire többek között az alábbiak igazak: