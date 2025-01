Emlékezetes, hogy Gyurcsány Ferenc, a DK pártelnöke tavaly adott ki egy szerinte „egészen jó” krimit álnéven. A könyvet elolvastuk, és írtunk is róla egy recenziót.

Most úgy fest, hogy politikustársa, Ungár Péter is megcsillogtatja irodalmi tehetségét. A Prae Kiadó honlapján ugyanis arról számoltak be, hogy az LMP politikusának idén megjelenik egy verseskötete. A művel kapcsolatban szó szerint úgy fogalmaztak:

Ungár Péter debütáló verseskötete az eddigi folyóiratközlések alapján nagy érdeklődésre tart számot, megjelenése egy formálódó lírai életmű első jelentős állomása.

A Magyar Hang a hírrel kapcsolatban megkereste a politikust, aki azt mondta a kötetről: reméli, minél többen elolvassák majd. „A versek sok témát érintenek, de nagyon kevésnek van köze a direkt politikához” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy már 13 éves kora óta ír verseket. Hogy a jövőben inkább költő lesz-e politikus helyett, arra azt mondta, hogy „majd kiderül” – de megjegyezte, hogy maradtak politikai ambíciói is, hiszen jelenleg is országgyűlési képviselő, és 2026-ig az is marad várhatóan.

Tavaly ősszel egyébként egy interjúban beszélt arról: fontolgatja, hogy a versek írásában teljesedne ki politizálás helyett.

Az országgyűlési képviselő és költészet együtt [...] mély magyar hagyományra tekint vissza. Nem akarom magam az elődökhöz hasonlítani, csak mondom, nem én lennék az első, aki a kettőt ötvözi

– mondta akkor Ungár Péter, megjegyezve: hogyha ma már „az újságok és a közéleti szereplők csinálhatnak politikát”, akkor úgy fair, hogy azok is értelmezhessék a közéletet, akik politikát csinálnak.

A politikus december végén a KözTér című YouTube-csatorna adásának is vendége volt Orbán Balázssal együtt. Abban a műsorban szintén szóba került néhány, a könyvkiadáshoz kapcsolódó téma.

