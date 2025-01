Ahogy arról beszámoltunk, Biró Ferencet, az Integritás Hatóság vezetőjét hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel vádolja a Központi Nyomozó Főügyészség, így csütörtökön a nyomozók ki is hallgatták az elnököt az eljárás keretein belül.

Mehlhoffer Tamás, a hatóság kommunikációs vezetője később közleményben tudatta, hogy „Bíró Ferenc Pál tagadja az ellene felhozott vádakat és az ügyészséggel – a hatóság alapító törvényének értelmében – mindenben együttműködik”.

Felsőbb utasítás

Biró Ferenc a péntek reggelre összehívott sajtótájékoztatót azzal kezdte, hogy megerősítette: a gyanúsítás, amit ellene felhoztak, alaptalan, és ellene panasszal élt. Kiemelte, hogy a hatóság működése független volt, és ezután is független, valamint átlátható lesz. Az ügyészséggel együttműködik, viszont tisztában van vele, hogy

a tegnap érkezett ügyészek felsőbb utasításra érkeztek.

Hozzátette, hogy elvittek folyamatban lévő vizsgálati anyagokat, és az időzítést is érdekesnek tartja. A Nemzeti Kommunikációs Hivatal tevékenységével kapcsolatban múlt héten indított eljárást, de egy demokratikus társadalomban az ilyen támadások „erősítenek minket”. Mert szükség van egy erős és független intézményre.

A tegnapi napon a személyemet támadták, hogy így lehetetlenítsék el a hatóság munkáját

– mondta Biró Ferenc, hozzátéve, hogy ez nem akadályozza őket a további munkában. Egyúttal köszönetet mondott kollégáinak, akik kitartanak mellette, így biztosított, hogy továbbra is elnökként segíti őket a nehéz munkában.

Kifejtette, hogy házkutatást is tartottak nála, de nem találtak semmit, és azt sem tudták megmondani, hogy mit keresnek. Vallomást sem tett, hiszen az ügyészség több ezer oldalnyi iratanyagot foglalt le, véleménye szerint abban mindent megtalálnak és meg tudják állapítani majd, hogy nem történt bűncselekmény.

„Olyan nem történt, amit az ügyészség sejtet”

Újságírói kérdésre Biró Ferenc elmondta, hogy az ügyészség vádjai hamisak. A hatóság több autót bérel, 20-ból három a vezetőkhöz tartozik, ezeknek a használatát belső szabályzat írja elő, és ennek ők eleget is tettek.

Olyan nem történt, amit az ügyészség ír vagy sejtet, hogy a hatóság nem állományban lévő személynek autót bérelt volna

– hangsúlyozta. Biró Ferenc személyes autóját a családtagok is használhatják a szabály szerint, így az, hogy a felesége használta az ő autóját, az nem ütközik törvénybe. Azt is elismerte, hogy a felesége ezzel az autóval egyszer koccant, viszont ez sem ütközik a szabályzatba. A pozícióval járó autót néha átengedi a feleségének, de a gyerekeinek már nem, de hangsúlyozta, hogy ez továbbra is szabályos.

Azt is tagadta, hogy a hatóság igazgatóhelyetteseinek jogkörét bárki bármikor megpróbálta volna szabályozni vagy csorbítani.

Az elnök nem kívánja összekötni a Nemzeti Kommunikációs Hivatal ellen indított hatósági vizsgálatot és a személye ellen indított támadást, holott véleménye szerint „nem lenne nehéz összekötni a pontokat”. Manapság a független ellenőrző szervek munkája sok kritikát von maga után, „olyan köröket zavarunk, ahonnan bárki tehet feljelentést”, de abban biztos., hogy az érdemi motiváció nem a közvagyon megvédése.

Biró Ferenc elmondta, hogy mikor elvállalta a pozíciót, sok fenyegetést kapott ő is és a családja is, amivel a Nemzetbiztonsági Hatósághoz fordultak, hogy a házának a kerítését megerősíthessék, de nem történt felújítás. Azt is kijelentette, hogy nem mond le a pozíciójáról. Arról nincs nyilvánosan megosztható véleménye, hogy az ellene indított eljáráshoz ki tette a feljelentést, de azt elmondta, hogy „ezt sokan megtehették”.

(Borítókép: Biró Ferenc 2025. január 17-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)