Fellélegezhetnek a Dél-Alföld madárinfluenzával érintett területein

A Dél-Alföldön december 7. óta nem volt madárinfluenza-kitörés, az előírt intézkedéseket is megtették az érintettek, ezért a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) feloldotta a madárinfluenza miatt felállított megfigyelési körzetek nagy részét a négy vármegyét - Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok – érintő területen – olvasható a Nébih honlapján csütörtökön közzétett tájékoztatásban.

A közlemény szerint egy állattartó telepen nem fejeződött be a kötelező végfertőtlenítés, ezért annak végéig fenntartják a 10 kilométer sugarú megfigyelési körzetet. Hangsúlyozták, hogy a madárinfluenza vírusa nem tűnt el az országból, ezért a biológiai biztonsági intézkedéseket továbbra is be kell tartani.

A magas kockázatú vármegyékben a baromfik kötelező zártan tartása is érvényben marad mindaddig, amíg fennáll a veszély, hogy a baromfiállományok megfertőződhetnek vadon élő madaraktól.