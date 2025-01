Hamarosan megszólal Orbán Viktor

2025 első rádióinterjúját adja a magyar miniszterelnök január 17-én a Kossuth rádióban, ahol Donald Trump beiktatásáról és a magyar gazdaság helyzetéről is kérdezik, de szóba kerül az Európai Unió is. Orbán Viktor az elmúlt két hétben Indiában tartózkodott. A kormányfő decemberi rádióinterjújában repülőrajtról beszélt, amelyet a siker kulcsának nevezett, de említést tett az ukrajnai háborúról is.

Orbán Viktor december 20. után először jelenik meg a Kossuth rádióban. A miniszterelnök akkor arról beszélt, hogy repülőrajtot tervez januárban, ugyanis szerinte ez a siker kulcsa. Az ukrajnai háború alakulásával kapcsolatban kijelentette, hogy „semmilyen provokációnak nem szabad felülni”. Emellett kiemelte, hogy személyesen tárgyalt a török elnökkel, mert véleménye szerint csak török közvetítéssel sikerült eddig valamilyen szintű békét elérni.

Óvatos duhajnak nevezte önmagát a miniszterelnök, amikor a Donald Trump megválasztott amerikai elnökkel kapcsolatos elvárásokról kérdezték. Kiemelte, hogy változás jön Washingtonban, ami jót tesz majd, pozitív hatással lesz a békére. Ugyanakkor megírtuk, hogy a kormányfő nem vesz részt az amerikai elnök beiktatásán, mert január 20-án a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten. Bár a december 12-i Kormányinfón már Gulyás Gergely is utalt rá, hogy nem szoktak külföldi vezetők részt venni az amerikai elnöki beiktatáson. Ennek ellenére Donald Trump több állam vezetőjét is meghívta, köztük az argentin és az olasz elnököt is.

Decemberben Orbán Viktor az Európai Unió helyzetéről is megszólalt, azt mondta, hogy Európa számára is nagyon fontos a háború lezárása, ez gazdasági érdek is – vélekedik a miniszterelnök, aki szerint nehéz úgy fejlődni a kontinensnek, ha „a határvidéken brutális háború zajlik”. Emellett Ukrajna EU-tagságáról is elmondta véleményét, amelynél úgy véli, hogy a gyors felvétel az európai gazdák tönkremenetelével járhat.

A magyar költségvetéssel kapcsolatban pedig hangsúlyozta, hogy „együtt jár egy változással”, mellyel Matolcsy György jegybankelnök távozására, és Varga Mihály kinevezésére utalt, valamint hogy Nagy Márton lett a gazdasági csúcsminisztérium első embere. Decemberben kiemelte, hogy Magyarország „repülőrajtot” vesz, és olyan intézkedések jönnek, melyek a békére alapoznak.



A 2025-ös évet kéthetes szabadsággal kezdte a magyar miniszterelnök, január 3-án ugyanis Indiába utazott családjával, melyről Hadházy Ákos számolt be Facebook-oldalán. Az értesülés egy dél-indiai újságból származott, mely szerint Orbán Viktor és családja magánlátogatásra érkezett Kocsiba, Kerala államba. A körút január 16-ig tartott, mely alatt az ellenzék, de különösen Magyar Péter többször is kritizálta a miniszterelnököt.

Ugyanakkor a kormányfő szerint több utasítással látta el munkatársait utazásának megkezdése előtt, melyekről itt részletesen beszámoltunk. De ezen kívül üzenetet is küldött Indiából, miszerint

makkegészséges vagyok. Ne reménykedjenek!

Ezen kívül Vasco da Gamára és India gazdasági fejlődésére utalt üzenetében, de egy későbbi megszólalásában a tolnai időközi választás eredményét is kommentálta.