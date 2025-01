Tovább gyűrűzik a Budapest Brand-botrány, Vitézy Dávid szerint jól döntött a Közgyűlés

Vitézy Dávid, a Podmaniczky Mozgalom vezetője arról posztolt közösségi oldalán, hogy a Budapest Brand vezetői azért „kiabálnak most hangosan”, mert a a Fővárosi Közgyűlés egyhangúlag megszavazta, hogy megvonja a támogatást a marketingügynökségtől – ezért is kezdett tömegesen elbocsátásokba a Budapest Brand Nonprofit Zrt., távozott többek között Faix Csaba, a vállalat vezérigazgatója is.

Vitézy Dávid 5 pontban szedte össze, hogy mit gondol ezzel kapcsolatban:

„A Budapest Brand személyi jellegű kiadásai a hivatalos 2023-as beszámolójuk szerint 789 millió forintot tettek ki 72 fős létszám mellett. Ez azt jelenti, hogy havonta fejenként 913 ezer forint volt az átlagos személyi kiadás. Ez 67 százalékkal több, mint a Szabó Ervin könyvtár vagy a Kolibri színház hasonló adata, de 25–30 százalékkal több, mint a legsikeresebb budapesti színházak (például Katona, Radnóti) bérszintje, és meghaladja még a rengeteg speciális tudású mérnököt foglalkoztató BKK-t is. És ez nyilván átlag, amit a vezetők bérei térítenek el: például Faix Csaba és Bakó Ágnes, a vezérigazgató és helyettese tavaly 8–8 millió forintot prémiumot vettek fel, alig kevesebbet, mint a fővárosi óriáscégek vezetői (BKK, BKV, BKM, Vízművek). Ugye belátható, miért tarthatatlan, hogy a Főváros legjobban fizetett cége a marketingügynöksége legyen? Budapest a vitathatatlan kulturális értéket jelentő színházai, így például a Katona vagy a Radnóti számára sem tudott érdemi többletforrásokat adni idén, pedig a Brandtől jócskán elmaradó színházi fizetések miatt ez igencsak indokolt lenne. Az Örkény színház számára a Merlin programokkal való megtöltéséhez szükséges források is hiányoznak a 2025. évi költségvetésből. Ahogy a Kolibri vezetőváltási botrányának gyökere is az, hogy a Főváros nem tudta a színházat fenntartani és átadta a kormánynak – így nem tud beleszólni, ki legyen az igazgató. Eközben tényleg arról vitatkozunk, hogy a Budapest Brand kapjon-e 450 milliót marketingkampányokra? Ha a fővárosnak még milliárdokkal lenne több pénze kultúrára, akkor se lenne valójában az első tíz legfontosabb feladat között a Brand változatlan működtetése ilyen fizetésekkel és ilyen közpénz-felhasználási fegyelemmel, ami az elmúlt években látható volt. Mindezekre is tekintettel a Fővárosi Közgyűlés összes frakciója és a főpolgármester is egyetértett a közpénzekből működő városi marketingügynökség költségvetési forrásainak radikális csökkentésével. A Brand eddigi forrásait ugyanis valóban a felsorolt célokra, útfelújításra, hajléktalanellátásra, állatvédelemre és BKK-rendészetre csoportosítja át a Közgyűlés idén, részben valóban az én javaslatomra, részben amúgy a Karácsony Gergellyel közös javaslatunkra. És igen, ahogy a kampányban, a Partizán-vitán is elmondtam: fontosabbnak tartom az utak felújítását, mint azt, hogy a város milliárdokból marketingügynökséget működtessen. Az elmúlt hetekben a cég körüli hisztériakeltés során teljesen alaptalan állításokat is megfogalmazott a cég vezetője, amit aztán ma saját maga cáfol a Népszavában, miszerint a Budapest Kártyából „egymilliárd forintos bevételt termel” a cég. Tehát az az állítás, hogy itt mindenkit ki kell rúgni és a cég korábbi ciklusokban is végzett turisztikai alapfeladataira se maradna forrás, egy percig sem volt igaz. A nyilvánosságban kialakult vita nyomán az elmúlt napokban súlyos korrupciógyanú is megfogalmazódott egy másik frakció részéről a Brand működése kapcsán, mesterséges intelligencia által megírt sokmilliós kamutanulmányok gyanúja merült fel. Ezeket az ügyeket alaposan ki kell vizsgálni, még akkor is, ha a Brand vezérigazgatója hetek óta önérzetes interjúkban panaszkodja tele a sajtót, és támadja a saját tulajdonosát és munkáltatóját, azaz a Fővárosi Közgyűlést a költségvetés kapcsán hozott döntések miatt – ezzel amúgy kiválóan alátámasztva, miért hoztunk helyes döntést decemberben.”

Vitézy utolsó pontjában arra céloz, hogy Barna Judit, a Tisza Párt fővárosi képviselője robbantotta a bombát azzal a posztjával, amelyben egy 39 oldalas, 5,8 millió forint plusz áfa közpénzt felemésztő dokumentum tényére hívta fel a figyelmet.