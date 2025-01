Letartóztatásba került a „gőzös kristályt” árusító tolnai nő

A Szekszárdi Járási Ügyészség indítványára a Szekszárdi Járásbíróság egy hónapra elrendelte az új pszichoaktív anyag kereskedelmével gyanúsított Tolna vármegyei nő letartóztatását. A nyomozás megállapította, hogy a nő társával együtt 2024 nyarától kezdve árusított „gőzös kristály” nevű szert, melyet Budapesten és egy vidéki városban szereztek be. Mivel a nő büntetett előéletű, ezért a bíróság úgy vélte, fennáll a bűnismétlés veszélye, ezért rendelte el egy hónapra a feltételezett elkövető letartóztatását.

A nyomozás adatai szerint a 34 éves nő, és néhány évvel idősebb férfi ismerőse 2024. év nyarától kezdődően „gőzös kristály” néven ismert új pszichoaktív anyagot árultak Tolnán és környezetében, külön-külön, illetve alkalmanként együtt is. A tiltott szert a nő szerezte be, amelyet mindketten rendszeresen értékesítették a fogyasztóknak, 2500 forintos adagonkénti áron.

A police.hu szerint egy vidéki városban és Budapesten szerezték be az árut, majd több esetben fiatalkorúaknak is árusították a szert. Az új pszichoaktív anyaggal való kereskedés fokozottan veszélyes bűncselekmény, ugyanis ezek rendszerint ellenőrizetlen forrásból származnak, és súlyos hatásokkal lehetnek a fogyasztók szellemi, valamint testi épségére, fejlődésére is.

A nőt korábban több alkalommal ítélték már el kábítószer birtoklása miatt, illetve idén január elején kábítószer-kereskedelem bűntette miatt emeltek ellene vádat. Ez utóbbi ügyben kezdetben szintén letartóztatásban volt, később pedig bűnügyi felügyelet alá került, azonban az sem tartotta vissza, hogy újra kábító hatású anyagokat áruljon. A gyanúsítás szerint ez esetben kínálással, átadással, forgalomba hozatallal, kereskedéssel elkövetett új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt kell felelnie.

Az ügyészség álláspontja szerint a 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő, minősített új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntettével gyanúsított terhelt esetében fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye, továbbá az, hogy szabadlábon hagyása esetén veszélyeztetné a bizonyítást. A nyomozási bíró az ügyészi indítványban foglaltak alapján egy hónapra elrendelte a nő letartóztatását, a végzés végleges.