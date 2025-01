Donald Trump beiktatásának alkalmából szerveztek bulit a Szabadság téren

Megtartották a Szabadság téren Donald Trump beiktatásának alkalmából megrendezett eseményt. Az esemény főszervezője, Szilágyi Ákos és Pataky Attila a TV2 Mokka című műsorában azt mondta, hogy ez egy közös örömünnep lesz, amivel a „norma elleni háború végének a kezdetét” kívánják megünnepelni.

A két vendég egyenpólóban érkezett a stúdióba, amin Donald Trump mellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök is megjelenik, és a „Peacemakers” (vagyis Békecsinálók) felirat olvasható.

A parti délután négykor kezdődött a Ronald Reagan szobornál, ahol beszédet mond többek között Kovács P. József, Benkő Péter, Petri Bernadett, Huth Gergely, Bayer Zsolt, Mága Zoltán, Pataky Attila vagy éppen Németh Szilárd is – a teljes, tizenhat nevet felsoroló lista George Spöttle Facebook-bejegyzésénél is olvasható.

Szilágyi Ákos: MAGA+MEGA = MOGA

A 444.hu beszámolója szerint Bayer Zsolt publicista az esemény bejelentésével foglalkozó „Messiásként várják az amerikai elnök beiktatási ceremóniáját a magyar Trump-hívók” Index-cikk címét felolvasva kezdte beszédét, és elmondta, hogy az ő messiásuk, már 2025 évvel ezelőtt megérkezett Trumptól a normalitás visszatérését várják.

A publicista ezt követően Kölcsey Ferenctől idézett: „Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyéről másra hurczoltatik, setétséget hagy maga után”.

Szerinte Kölcsey gondolatait ma úgy mondanák, hogy Make America Great Again, vagy ahogy Orbán Viktor szokta mondani: „nekünk Magyarország az első”.

A rendezvény főszervezője gratulált az elnöknek, majd levezette, hogy először volt a Make America Great Again (MAGA), majd Orbán Viktor azt mondta, hogy európát is naggyá kell tenni, így jött a Make Europe Great Again. Az elnöknek azonban az egész világot kézbe kell fognia és összegyúrni, így született meg a MOGA, azaz a Make Our World Great Again.

Ezt követően angolul az elnöknek azt üzente, hogy „Dear Mr. President, I would take a bullet for you”, vagyis lelövetné magát, ha az elnök élete múlna rajta.

Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szerint az Egyesült Államok érdeke, hogy a régiónk stabil maradjon. Majd kijelentette, hogy nem mondanak le a trianoni békeszerződés felülvizsgálatáról. Szerinte itt az ideje annak, hogy „az életvédő civil szervezetek, és ne a Soros-szervezetek kapják a támogatásokat.”

Huth Gergely, a Pesti srácok főszerkesztője szerint eljött a világrendszerváltás, „és lubickolhatnak a liberális könnyekben.” A főszerkesztő szerint Trump megkíméli majd Európát a folyamatos beavatkozástól, és passzívan járul hozzá a változáshoz, Donald Trump és Orbán Viktor „kiváló” együttműködése „végre békét és fejlődést hozhat Magyarországnak”.

Pataky Attila, az Edda frontembere angol betétsorokkal elénekelte az Álmondtam egy világot magamnak című dalt, majd kijelentette, hogy „A fény fiai vagyunk. A sötétség csak a szeretet hiánya”.

(Borítókép: Donald Trump beiktatása alkalmából a magyar rajongói ünneplik a Fehér Házba való visszatérését a Szabadság téren Budapesten 2025. január 20-án. Fotó: Monus Marton / Reuters)