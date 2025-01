Halálos baleset történt Vasvár közelében, meghalt egy fiatal édesanya

A baleset még szombat reggel történt, de akkor még nem lehetett tudni, hogy halálos áldozata is van.

Az Országos Katasztrófavédelem első beszámolójában még csak az állt: „Letért az útról és az árokba hajtott egy személyautó a 8-as főút 147-es kilométerénél, Vasvár külterületén. A körmendi hivatásos és a vasvári önkormányzati tűzoltók egy embert kiemeltek a kocsiból. Az egységek áramtalanították a járművet. A műszaki mentést a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítja. A társhatóságok is a helyszínen dolgoznak. Az érintett útszakaszt teljes szélességében lezárták.”

A 112 Press baleseti portál azt írta, hogy az autó körülbelül négy-öt méter mélyen, a tetejére fordulva állt meg a töltés alján. Utóbb azonban kiderült, hogy a kocsiban egy háromfős körmendi család utazott, akik közül az édesanya életét vesztette.

A Bors ugyanis arról számolt be, hogy a kocsi a szalagkorlát átszakítása után a töltésről a mélybe zuhant. Az autót vezető férfi és a hátul ülő 4 éves kislány sérülésekkel ugyan, de túlélték a balesetet, azonban az anyósülésen ülő édesanyát a leszakadó szalagkorlát egyik eleme eltalálta, és nem tudták megmenteni az életét. A 112 Press szintén azt írta, hogy az édesanyát a helyszínen megpróbálták újraéleszteni a mentők, de nem jártak sikerrel.

A portál egy videót is közölt a baleset helyszínéről:

Egy nappal korábban is baleset történt szinte ugyanott

Sajtóinformációk szerint a balesetező Citroen egy jobbkanyarban csúszhatott meg a síkos talajon, majd átsodródott a szemközti sávba, ahol a szalagkorlátot áttörve egyenesen a többméteres mélységbe zuhant. Ráadásul alig egy nappal korábban történt ugyanott egy hasonló baleset:

a 112 Press szerint egy másik autós szinte pontosan ugyanott, néhány méterrel arrébb szakította át a szalagkorlátot.

Bár akkor a sofőr karcolások nélkül kiszállt a kocsiból, a szalagkorlát szétroncsolt elemeit még mindig nem hozták helyre.

Ezen kívül az utóbbi években legalább két másik szerencsétlenség is történt ugyanezen a szakaszon. A katasztrófavédelem szerint például 2023. december 2-án, valamint 2024. novemberben is baleset történt ugyanazon a helyszínen, amelyekben szintén a szalagkorlátnak ütközött neki egy-egy autó (a szóban forgó útszakaszon egyébként már most is csak mérsékelt sebességgel, a szokásos 90 helyett 60 kilométer per órával lehet csak közlekedni).

A 112 Press szerint a rendőrség igazságügyi szakértő bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.