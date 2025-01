A Valton Security kamerázta be az Integritás Hatóság elnökének házát

„Az elmúlt napokban több sajtótermék arról cikkezett, hogy az Integritás Hatóság pénzén felújított házban élek. Ez nem igaz” – írja Facebook-oldalán Biró Ferenc Pál, az Integritás Hatóság elnöke.

Ahogy arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészségen bejelentés alapján folyamatban lévő nyomozásban jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatták ki az Integritás Hatóság elnökét. Biró Ferenc szerint kifejezetten a személyét támadták, így a gyanút alaptalannak nevezte, ellene panasszal élt.

A hatóságok több helyszínen is házkutatást végeztek, majd a kormányközeli médiumok azonnal hadjáratot indítottak Biró Ferenc Pál ellen. „…forrásaink szerint az Integritás Hatóság vezetője a szervezet pénzén a budapesti agglomerációban, hatalmas területen elhelyezkedő ingatlana köré több száz méteres kerítést is építtetett. A pénzszórás ezzel azonban nem ért véget, mivel […] a telken fekvő luxusvillán átalakítások és fejlesztések is zajlottak, szintén az Integritás Hatóság pénzén” – írta a Magyar Nemzet.

„Rosszindulatú gyanúsítgatás”

Többek között erre a vádra is reagált most az Integritás Hatóság elnöke, aki úgy véli, Rogán Antal miatt indult nyomozás koholt vádak alapján. Biró Ferenc Pál arról beszélt, hogy sosem titkolta, „hogy a versenypiacon eltöltött 30 év sikeres munkája nyomán, saját erőmből elértem egy anyagi jólétet”. Elmondása szerint házát hosszú évek alatt, nemzetközi és hazai terepen végzett kemény munka eredményéből építette.

Ezt a magas jövedelmet biztosító, versenypiaci, cégtulajdonosi létet hagytam ott, hogy éppen az antikorrupció és jogszabályi megfelelősség terén megszerzett tudást a magyar nemzet javára tudjam hasznosítani, és az európai uniós források megszerzéséért, helyes elköltéséért, valamint a korrupció ellen küzdjek

– fogalmazott.

Biró Ferenc Pál arról is beszámolt, hogy az Integritás Hatóság elnöki pozíciójának elfogadásával az akkori fizetése egyik napról a másikra a töredékére csökkent, de a nemzet szolgálatát fontosabbnak tartja, mint a kiemelkedő jövedelmet. Úgy véli, nem az a baj, ha valaki jómódban él, hanem az, ha ezt tisztességtelen úton szerezte meg. „Én minden forintért tisztességesen megdolgoztam… Rosszindulatú gyanúsítgatás, hogy az adófizetők pénzéből újíttattam fel a házamat” – tette hozzá.

Nyomozásaink számos érdeket sérthetnek, és több, a személyemet és a családomat érintő fenyegetést is kaptam. Ezért miniszteri rangú állami tisztviselőként eljárva engedélyt kértem és kaptam a megfelelő szervektől, valamint az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságától arra, hogy modernebb kamerákat szereljenek fel a házon és azon kívül, valamint egy 100 méteres szakaszon egy megerősítő drótkerítést szereljenek fel oszlopokkal, hogy egy esetleges behatolást megakadályozzanak

– magyarázta az elnök.

Elmondása szerint a munkálatokat – amelyek szerinte teljesen indokolt, jogszerű, kérvényezett és engedélyezett tevékenységek voltak – a Valton Security végezte el.

„A tények hamis feltüntetésének álláspontom szerint egyetlen oka van: személyemen keresztül valójában az Integritás Hatóság munkáját hivatott ellehetetleníteni és engem annak vezető pozíciójából eltávolítani. Természetesen ez sem engem, sem kollégáimat nem tántorítja el attól, hogy továbbra is szakmai alapon, pártpolitikától teljesen függetlenül és felülemelkedve, objektíven előzzék meg, akadályozzák meg és derítsék fel a korrupciót. Még akkor is, ha a következetes, tisztességes munkánk egyesek érdekeit sérti” – zárta gondolatait Biró Ferenc Pál.