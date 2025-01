Kunhalmi Ágnes: Miniszterelnök Úr, inkább Önt vigye el az az ördög!

„Miniszterelnök Úr, inkább Önt vigye el az az ördög!” – így fogalmazott a közösségi oldalán Kunhalmi Ágnes a miniszterelnök hétfői beszédére, illetve Donald Trump republikánus amerikai elnök beiktatására válaszolva.

„Orbán Viktor szerint elérkezett az amerikai–magyar kapcsolatok aranykora, és Trump felszabadította Amerikát. De mit is jelent Orbán Trump iránti lelkesedése valójában? Bár sokan mosolyognak rajta és nem igazán veszik komolyan, de Trump új »békepolitikája« jegyében még beiktatása előtt igényt formált Grönlandra, beavatkozással fenyegette meg Panamát, és arra szólította fel Kanadát, hogy legyen az USA 51. tagállama. Trump nemzeti politikája tehát egyértelmű terjeszkedési szándékot jelez, amely nem békét hozna, hanem újabb konfliktusokat teremtene” – fogalmazott az országgyűlési képviselő, hozzátéve, hogy Orbán Viktor számára is ez a minta: „terjeszkedni kell, akár területileg is, mint ahogyan erre a Magyar Hírlapban a jobboldali véleményvezérek már nyíltan utalnak.”

Kunhalmi Ágnes szerint a történelemben ezekből nem béke, hanem újabb területi konfliktusok, háborúk születtek, melyek tömegek halálához, kiheverhetetlen traumákhoz és elszegényedéshez, reménytelenséghez vezettek.

Akik a leghangosabban kiáltják a békét, azok ágyaznak meg újabb háborúknak

– közölte az ellenzéki politikus, majd kifejtette:

A béke mellett az is álszent hazugság, hogy a kormány bármilyen módon is javítana az emberek helyzetén, és erősebbé tenné a magyar gazdaságot. Csak gondoljunk az oktatásra, az egészségügyre, a fiatalokat sújtó lakhatási válságra és a nyugdíjasok helyzetére, az inflációra, az élelmiszerárakra. Ez a Brüsszellel szembeni kimunkált stratégia? Miközben a Miniszterelnök Trumpra bízza a Brüsszellel való hadakozást, addig Orbán és a fideszes sleppje itthon szabadon lophat, és tovább építheti le a magyarok jólétét.

Végül azzal zárta bejegyzését az országgyűlési képviselő, hogy megismételte:

Hát, Miniszterelnök Úr, inkább Önt vigye el az az ördög!

A miniszterelnök a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium közös konferenciáján értékelte a tavaly december 31-én zárult magyar uniós elnökséget: itt olvashatja el cikkünket a beszédéről.