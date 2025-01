Aláírták az adásvételi szerződést, az arabok kezébe került Rákosrendező

Aláírták az ingatlan-adásvételi szerződést a magyar állam és az Eagle Hills Csoport között, így az arab befektetői csoport kezébe került a mini-Dubaj területe – írja a HVG.

A Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleménye szerint „az érintett területrészek kijelölése a MÁV Zrt. igényeinek megfelelően, a Társasággal szoros együttműködésben valósult meg, melynek alapján Rákosrendező területéből mintegy 85 hektárnyi területet értékesített az állam nettó 50,9 milliárd forintos vételáron”. A kormányzati döntésnek megfelelően az Eagle Hills a vételárat három ütemben fizeti meg, a teljesítés a nemzetközi megállapodásban foglalt állami vállalások teljesítéséhez igazodik.

Az arab vállalat közlése szerint több mint 12 milliárd eurót szánnak a hely fejlesztésére. A HVG szerint azonban a projekt hivatalos neve nem a nyilvánosságban is használt mini- vagy maxi-Dubaj, hanem Grand Budapest lesz. Az Eagle Hills által bemutatott elképzelések alapján a terület egyes részein 250 és 500 méter magasságú épületek is elhelyezhetők.

Nagy Márton szaktárcája arról írt, hogy „a fejlesztések várható időtartamára tekintettel a szerződés lezárására legkésőbb 2039. március 13. napjáig kerül sor, melyet követően a Fejlesztő köteles kifizetni a terület teljes (inflációval növelt) vételárát”.

A rozsdaövezetben felépülő új városrészt az Abu Dhabi Eagle Hills ingatlanfejlesztő kivitelezheti, a beruházó luxuslakásokat és irodaházakat tervez, a kormány egy korábbi rendelettervezete alapján azonban jókora közlekedésfejlesztés is járna ezzel.

A projektet Mohamed Alabbar vezeti, aki a belgrádi új városnegyed építésén is dolgozott, Albániában a pénzmosás vádja is szóba került az ő beruházása kapcsán, Horvátországban pedig a helyiek tiltakozása miatt elakadt a próbálkozása – közölte a HVG.

Lánszki Regő államtitkár, országos főépítész korábban azt ígérte, hogy szigorú lesz az ellenőrzés, a beruházó nem tudja majd lenyomni az államot. A MÁV három nappal ezelőtt jelentette be azt, hogy érvénytelenítette a Rákosrendező területén kármentesítési és hulladékelszállítási feladatokra kiírt közbeszerzéseket, mert a pénzt inkább a vasúti javításokra szánják.

Indul a projekt előkészítése

Az Eagle Hills Csoport sajtóközleménye szerint a projekt vezérelve a fenntarthatóság, így a tervek gerincét az okosváros-koncepció adja, amely energiahatékony épületekben, megújuló energiarendszerekben és intelligens hulladékgazdálkodási megoldásokban nyilvánul meg. Emellett az Eagle Hills Csoport az egészségre és az oktatásra mint a jólét sarokköveire tekint, Így a „Grand Budapest” számos sport-, oktatási és szabadidős létesítmény fejlesztését foglalja magában, amelyek segítséget nyújtanak a mindennapok kiegyensúlyozottabbá tételéhez.

A főváros gazdag kulturális öröksége által ihletett fejlesztés célja, hogy tiszteletben tartsa annak hagyományait, miközben modern elemekkel egészíti ki azt, amelyek tovább erősítik a város karakterét

– írja a vállalat.

Az Eagle Hills Csoport szerint a 100 hektáron fekvő terület tervezett fejlesztése során 35-40 hektár parkot és élettel teli köztereket alakítanak ki. Ez a fejlesztés nemcsak Budapest egy elfeledett történelmi részét állítja helyre, hanem azt az emberi jólét, a fenntarthatóság és a városi élet globális mércéjévé is teszi.

A „Grand Budapest” már nevében is jelzi azt a rengeteg lehetőséget, innovációt és formáló hatást, amelyet ez a projekt képvisel. Az Eagle Hills Csoport az illetékes hatóságoknál megkezdte a szükséges névhasználati engedélyek beszerzésének folyamatát – olvasható a közleményben.

A Grand Budapest projekt egy évtizedek óta elhagyatott területből fog létrehozni új, világszínvonalú zöld városrészt. A fejlesztés tükrözi azt a víziónkat, hogy olyan tereket hozzunk létre, amelyek mindenben segítik a városlakók hétköznapjait, előtérbe helyezik a fenntarthatóságot és a közösségek fontosságát

– nyilatkozta Mohamed Alabbar.

Fotó: Eagle Hills Csoport A mini-Dubaj-projekt látványtervének egy része

Vitézy Dávid reagált

„Megtörtént, amitől tartottunk: a magyar állam Rákosrendező teljes területét átadta az Egyesült Arab Emírségek uralkodója által kijelölt befektetőnek” – írja Vitézy Dávid hétfői Facebook-posztjában.

Így kerül bármiféle közérdekű előírás és városfejlesztési garancia nélkül magánkézbe a főváros fejlesztésének aranytartaléka. Budapest végkiárusítását felpörgette a kormány: Rákosrendező eladva, következnek a pályaudvarok és a fejlesztési területeik. Verseny nincs, a vételár nem ismert, kármentesítés és takarítás Lázár János sokszori ígérete ellenére végül eddig nem volt. De ami ennél is nagyobb baj: a beruházó azt épít a területre, amit akar, hisz a parlament által elfogadott törvény egyből nemzetgazdaságilag elfogadott beruházássá is nyilvánította a területet

– hívta fel a figyelmet.

A Fővárosi Közgyűlés tagja szerint gyakorlatilag egy fél kerület mostantól egy másik ország irányítása és felügyelete alatt áll Budapesten, amivel sérül az ország szuverenitása. „Volt rá ígéret, hogy se nemzetközi megállapodás, végképp értékesítés nem lesz, amíg a tervek nem ismertek és az önkormányzatokkal a szükséges egyeztetések nem történtek meg. Természetesen Lázár János ebben sem mondott igazat” – tette hozzá a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetője.

Karácsony Gergely: Nettó hazaárulás

A fejleményekről Karácsony Gergely főpolgármester is elmondta a véleményét: „Ez nettó hazaárulás. Hiába ez a bűnös, a magánérdeket a közérdek elé soroló szerződés, a mini-Dubaj-sztorinak nincs vége, még az is lehet, hogy csak most kezdődik igazán.”

A kormány kiárusította Budapest egyik aranytartalékát egy arab befektetőnek. Ugyanannak, aki például Belgrád hasonló területét már tönkretette. A befektetőnek, és ezek szerint a kormánynak is, a profit az első. Nekünk pedig az otthonunk, Budapest

– írta Karácsony Gergely.

Elmondása szerint eddig is, ezután is minden erejükkel küzdeni fognak a jövőt felélő, a hazát, az otthonunkat kiárusító politikával szemben. Senki, semmilyen üzleti érdekből a budapestiek tudta nélkül és akarata ellenére nem rajzolhatja át ennek a városnak a karakterét, nem rongálhatja épített és történelmi örökségét.

Karácsony Gergely szerint

megfizethetetlen luxus-felhőkarcolók helyett megfizethető lakások építésére, zöldítésre van szükség a Rákosrendezőn. Pont úgy, ahogy a dubaji milliárdosok érkezése előtt ez a kormány is tervezte. Mi ragaszkodunk a Parkváros koncepcióhoz.

„Minden esély meglenne arra, hogy új lakóövezeteket alakítsunk ki a városban úgy, hogy azok nem növelnék a zsúfoltságot. Politikai akarat kell hozzá, és az, hogy a közérdeket akarjuk szolgálni, ne a magánérdeket kiszolgálni. Ezt Budapest tudja, már csak a kormánynak kellene rájönnie. Ennek a kormánynak, vagy a következőnek…” – zárta gondolatait a főpolgármester.