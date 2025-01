Vallomást tettek a hatévesen a mogyoróallergiája miatt meghalt Máté szülei

Ítéletet hirdetett volna hétfő reggel a IV. és a XV. Kerületi Bíróság bírája, azonban az egy fontos részlet miatt elmaradt. Dr. Sinku Emese arról tájékoztatta a vádlottat, hogy Máté szülei októberben bíróság elé álltak, hogy vallomást tegyenek, így most ezt ismertette az idézettek számára. Határozatot az ügyben várhatóan áprilisban hoz a bíróság első fokon.

A hatéves kisiskolás 2022-ben halt meg, miután egy iskolai születésnapozás alkalmával olyan tortát fogyasztott, amelyben mogyoró is volt. A mogyoróallergiás kisfiú nem sokkal később hányni kezdett, ezért a tanárok azonnal értesítették a szülőket, akik érte mentek, és elvitték. Egy közeli benzinkútnál azonban meg kellett állniuk, mert a kisgyerek fulladni kezdett. A benzinkút dolgozói hívták a mentőket, akik perceken belül megérkeztek, de nem tudták megmenteni a kisfiú életét.

Nagyjából négy éve tudtak az allergiájáról

A bírónő elsőként a fiú édesanyjának vallomásával kezdte, aki egészen Máté kétéves koráig ugrott vissza a történetben. Eszerint Máté az édesanyjával szokásosan a játszótéren volt, amikor megjelent a fiú játszótársa és annak apukája. Megszokott volt, hogy valaki mindig visz valamilyen nasit, az apa ezúttal egy mogyorós csokit adott a gyerekeknek. Máté szemei beduzzadtak, azonnal rosszul lett az édességtől, és anyja a közeli rendelőhöz rohant vele.

Cseppeket adtak neki, talán még egy kalciumos injekciót is, fél órán belül jobban is lett, majd mentünk vissza játszani

– derült ki az anya elmondásai alapján.

A szülők innentől kezdve tudomásul vették, hogy fiuknak kerülnie kell a mogyorót, így nemcsak az otthonukban, de a bölcsődében és az óvodában is kérték a gondozókat, hogy ne adjanak ilyen ételt Máténak. Itt elég volt csak szóban jelezniük, de az iskolakezdésre azt a tanácsot kapták, hogy adjanak róla papíron is igazolást az iskola számára. Az allergiavizsgálaton más dolgokkal kapcsolatban is kiderült, hogy nem reagál jól Máté szervezete, de az orvos óva intette őt a mogyoró fogyasztásától. Epipen injekciót is felírt a szülőknek, ők azonban úgy látták, hogy a fiuk csak mérsékelten van ilyenkor rosszul, de a hányásos rosszullétek után a korábban már használt cseppeket adták neki, amitől ismételten jól volt, ezért nem váltották ki a szert.

2022-ben egyik nap szülinapi ünnepséget tartottak Máté osztályában, a padokra pedig került egy-egy tányér, rajtuk chips, puszedli és roletti, utóbbi vaníliával és mogyoróval töltve. A bolti édességből mindenki asztalára került, Máté pedig a padtársa vallomása szerint meg is ette a két rolettit. Amikor a vádlott, V.-I. Rita figyelmeztette, hogy mogyorót is tartalmaz az egyik édesség, akkor pánikolva sírásban tört ki.

Azt hitték, a nehezén már túl van

Az iskola azonnal értesítette a szülőket, mert Máté ekkor már hányni kezdett, de más tünetet nem produkált. Tíz perc alatt a helyszínre értek, de még várniuk kellett, mert a fiú gyomra még mindig próbált szabadulni a mogyorótól. Az iskola előtt még kicsit próbálta megnyugtatni az anyja, Máté ekkor még mindig sírt és köhögött. A szülők a háziorvoshoz készültek vele, a vallomásaikban úgy fogalmaztak, hogy nem tudták, ekkora lesz a baj,

megnyugodtak a hírtől, hogy hányt a fiuk, mert azt hitték, így távozott belőle a mogyoró.

Máté a kocsiban továbbra sem tudott megnyugodni, arca falfehér volt, amit a szülők annak könyveltek el, hogy a hányástól gyengült le a szervezete. A hatéves fiúval nem érték már el az orvost, Máté a kocsiban elájult, és többet nem tért magához.

Édesanyja vallomása szerint nem tudott róla, hogy ekkora a gond, mert akkor rögtön a mentőket hívták volna, de Mátén nem voltak meg a korábban megszokott tünetek. Máté apja szerint ebben a történetben az iskola is hibázott, és hiányolta, hogy az igazgató nem rendelt el belső vizsgálatot a másik tanár ellen, aki szintén a teremben volt a nassolás ideje alatt. Vallomása szerint a vádlott bocsánatot kért tőlük a történtek miatt, V.-I. Rita most a bíróságon nem szeretett volna reagálni a hallottakra.

Máté padtársának vallomása szerint a fiúnak nem osztotta senki az édességet, az mindenkinek a padjára volt téve, onnan szedte el Máté is. A porciókat a gyerek elmondása alapján nem a tanár rakta le, hanem egy másik osztálytársuk, a pedagógus pedig csak akkor szólt Máténak, hogy mogyorós az édesség, amikor a gyerek már rég megette azt.