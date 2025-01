Orbán Viktor: Mi már Trump voltunk Trump előtt

Orbán Viktor beszéde előtt Schmidt Mária, a XXI. Század Intézet főigazgatója, valamint Szalai Zoltán, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója mondott köszöntőt.

Orbán Viktor azzal kezdte előadását, hogy az uniós elnökség véget ért, lehet mérleget vonni, rengeteget dolgoztak, becslése szerint a közigazgatás szűk körében több százan, a kapcsolódó területekkel együtt az ezret is meghaladhatja ez a szám. A kormányfő köszönetet mondott azoknak, akik a magyar elnökség sikeréért dolgoztak, élükön Bóka János miniszterrel.

Akik pedig a magyar elnökség sikere ellen dolgoztak, mert ilyenek is akadtak szép számmal, őket vigye el az ördög

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy azokat a magyarokat pedig, akik az uniós elnökség ellen dolgoztak, dugja a pokol legmélyebb bugyrába. A magyar uniós elnökség egy új korszak kezdete volt, „a történelemkönyvekben ez a félév úgy szerepel majd, mint az az időszak, amelyben Donald Trump és az európai patrióták megkezdték a nyugati világ átalakítását”.

A miniszterelnök szerint ma már általánosan elfogadott nézet, hogy egy világrendszerváltás éveit, Ázsia felemelkedésének éveit éljük, az eddig ismert világrend, a nyugat, az angolszászok által dominált világrend véget ért. A világ meghatározó hatalmi központjai most alakítják ki azokat az új gazdasági, politikai és kulturális kereteket, amelyekben feltehetően évtizedekig élni fogunk.

Orbán Viktor szerint a „nagyfiúk” gőzerővel dolgoznak az új geopolitikai keretek kialakításán, biztosítani akarják, hogy közvetlen szomszédságukban rendben menjenek a dolgok, ne fenyegesse őket meglepetés vagy veszély, el akarják ismertetni a befolyási övezetek feletti jogaikat, ezért áll az orosz-ukrán háború középpontjában Ukrajna NATO-tagsága, amit az oroszok bármi áron meg fognak akadályozni, ezért bukkan fel a napirenden Grönland, Panama és Kanada, vagy épp Tajvan sorsa. A kormányfő úgy látja, a leghangosabb csatazaj a technológiai területen hallatszik, Kínában épp most állnak át a high-tech iparágakra.

Amerikában lejöttek a szerről

Orbán Viktor szerint a woke-kapitalizmusban a verseny és a megtérülés elé helyezték azt, hogy a történelem jó oldalán állnak, igaz, ezzel megszüntették a gazdasági növekedést, égbe küldték az inflációt, csökkennek a bérek, de a woke-kapitalistáktól akár az egész gazdaság is összeszakadhat, a lényeg, hogy ők a jó emberek.

A kormányfő szerint beszédes példa a zöld átmenet, amely azonban tönkreteszi Európát. A jó hír az, hogy Amerikában felébredtek, mert rájöttek, hogy Kína elmasírozik mellettük és csak felvevő piac lesznek, a jövőt majd nem ők írják, esetleg csak olvashatják, és elveszítik a képességüket, hogy megértsék, hogy mi történik velük, körülöttük.

Amerikában azonban eldöntötték, hogy lejönnek a szerről, erről szól Trump győzelme és az új amerikai gazdaságpolitika.

Mindenhol keresik a legnagyobb teljesítményt biztosító államszervezési rendszereket, viták vannak erről.

A nyugati liberális demokrácia megbukott, összeroppant saját hibáinak súlya alatt, a bukás helyszíne a szülőhelye: az USA.

Egy állam volt, amely már nem a polgáraiért, hanem ellene dolgozott, ez ellen lázadtak fel az amerikaiak. Ez megadja a lehetőségét egy új államszervezési rendszernek.

„A cet gyomráig hatoltunk, és amit ott találtunk, az nem volt szép”

Orbán Viktor szerint a verseny negyedik területe az önazonosságot szolgáló politikák tere. Az állami élet alapja a közös identitás, történelem, nyelv, vallás, csupa olyan dolog, amit a liberális demokrácia leírt, talán le is nézett, és meghaladottnak minősített.

Fél évig közvetlen közelről látták, hogy mi folyik Brüsszelben,

a cet gyomráig hatoltunk, és amit ott találtunk az nem volt szép.

Orbán Viktor azt látta, hogy az egyetlen geopolitikai központ, ahol egyáltalán nem foglalkoznak a jövőt meghatározó kérdésekkel, az Brüsszel. Se a világpolitikai változásokkal, se azok ránk eső következményeivel. Az EU nem csak le van maradva a versenyben, de még a felkészülést sem kezdte el, kényelmesen üldögél az öltözőben, mint aki nem tud róla, hogy hamarosan sorsdöntő mérkőzés kezdődik.

Ha így megy tovább, az unió a versenyből kimarad, a gazdasága megroggyan, a biztonságos élet feltételei megszűnnek. Az EU-nak ki kellene józanodnia, de még a ráivás szakaszában van. Nem békét akar, hanem erőlteti a háborút, nem határvédelmet, hanem migránsokat akar, nem a családokat, hanem a gendert védi, nem megfizethető energiát, hanem zöldpolitikát akar.

Orbán Viktor szerint a magyar elnökség figyelmeztetett: vereséget fognak szenvedni, ez egy háború, a harc a mi bőrünkre megy. Nemcsak Ukrajna, hanem az összes európai nemzetgazdaság tönkremehet. A magyar elnökség felemelte a béke zászlaját, kinyitotta a tűzszünet és béketárgyalások ajtaját, megkezdte a a harcoló felekkel való párbeszédet, és nyomás alá helyezte az európai vezetőket, hogy indítsák újra a diplomáciát és a kommunikációt.

Orbán Viktor rámutatott: csak olyan háborúban nem szokott lenni kommunikáció, ahol a felek a másik megsemmisítését tűzik ki célul, „de valóban azt hisszük, hogy az uniós zászló alatt masíroznak majd a katonáink Moszkvában? Ha ezt nem hisszük, akkor nyitva kell tartani a tárgyalás diplomáciai csatornáit. Mi ezt tettük, még akkor is, ha ezt csak nemzeti alapon tehettük”. A békestafétát büszkén adják át az új amerikai kormánynak, ez inkább nekik testhezálló, „velük méretarányos”.

„Mi már Trump voltunk Trump előtt”

Orbán Viktor felsorolta a kormány eredményeit: közös tervet fogadtak el az egyszerűbb gazdasági szabályozásáért, az identitást megerősítő politikában is értek el sikereket, Giorgia Meloni olasz kormányfővel a brüsszeli migrációs politika ellen mentek, felléptek az újjáéledő antiszemitizmus hulláma ellen, megalapították a Patriótákat, erősítve a nemzettudatot Brüsszelben.

Orbán Viktor szerint nem kevés, amit elértek. De hol van ebben Magyarország? – tette fel a kérdést. Majd arról beszélt: mi magyarok is azon dolgozunk, hogy nyertesei legyünk az új világberendezkedésnek, a gazdaságot már a 2010-es években modernizálták, a gazdaság és a társadalom középpontjába a családokat tették, beillesztették az egyetemeket a gazdasági rendszerbe, megkezdték az új technológiák fejlesztését.

Ennek a munkának sosincs vége, új technológiákból sosem lehet elég

– jelentette ki a kormányfő. Azt is kijelentette, hogy szuverenista és keresztény alapokon álló új Alkotmányt hoztak létre.

Mi már Trump voltunk Trump előtt

– fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint a világ élvonalához tartozunk, nem követők, hanem pionírok, a bátor kísérletezők közé tartozunk, ezért utálnak minket a nyugati liberálisok.

Az új magyar gazdaságpolitikának megteremtődött a lehetősége, most indították el a 21 pontos programot, most válik valósággá a gazdasági életben, a gazdasági semlegességhez a politikai támogatást pedig a nemzeti konzultáció adja.

„Mi köszönjük, de nem kérünk ebből a lúzerségből”

Orbán Viktor a gazdasági semlegességről uniós összefüggésben kifejtette: a liberálisok a gazdasági semlegesség doktrínáját kommunikációs, vagy komolykodó, de a lényeget nem érintő politikai fogásnak tekintik, ami nem hatol le a mélyebb összefüggésekig. A kormányfő szerint a gazdasági semlegesség kijelöli Magyarország útját a nemzetközi térben, amely különbözik, sőt, ellentétes a brüsszeli elvárásokkal, „kijelöli Magyarország különutas politikáját”.

Hogy ők neveznek minket elszigeteltnek, ne tévesszen meg minket. Régi kommunista trükkel állunk szemben, azzal vádolják ellenfeleiket, amit ők csinálnak. Nincs még egy olyan kontinens, ami ennyire elszigetelődött volna. Európa elszigetelte magát az új amerikai vezetéstől, démonként festették le Donald Trumpot, erre az új amerikai kormányzat is emlékszik. Az unió elszigetelte magát Kínától, azzal, hogy rendszerszintű riválisnak nevezte és vámháborút indított ellene. Az unió elszigetelte magát Oroszországtól is, a sajátjukként hivatkoznak az orosz-ukrán háborúra. Az unió elszigetelte magát a jövő kontinensétől, Afrikától is. A józan ész helyett az arrafelé végképp tájidegen genderpolitikát szabják az együttműködés feltételéül

– sorolta Orbán Viktor, hozzátéve: a magyar elnökség alatt folyamatosan építették az együttműködést a republikánus elnökkel, fenntartották a kommunikációs csatornát Oroszországgal, a kínai high-tech beruházások fele Európában Magyarországra érkezik, a magyar szaktudást pedig örömmel fogadják Afrikában. A kormányfő úgy látja, ha ez így megy tovább, az unió lesz az új világrend vesztese, „mi köszönjük, de nem kérünk ebből a lúzerségből”. Orbán Viktor hangsúlyozta, nehéz olyan képmutató politikai osztályt találni, mint a brüsszeli bürokratáké. Az orosz energiáról való leválást követelik, miközben annyi orosz eredetű cseppfolyósított földgáz érkezett Európába, mint még soha.

„Nekünk magyaroknak, szemben Brüsszellel, kimunkált stratégiánk van a következő korszakra” - tette világossá Orbán Viktor, hozzátéve: mindenkinek van munkája, nálunk a legalacsonyabb a rezsi, az inflációt letörték, reálnyugdíj-növekedés volt, a bérek növekedésnek indultak, a családi adókedvezményt megduplázták, a diákhitel mellé bevezették a munkáshitelt. A gazdaság növekedése legalább kétszerese lesz az unió gazdasági növekedésének. Állami beruházások indulnak, támogatást kapnak a kkv-k, a magyar családok megtakarításai legalább másfélszeresét adják az uniós átlagnak.

Orbán Viktor Brüsszel és Magyarország viszonyáról kifejtette: a magyar elnökség középpontjában nem az uniós elnökség állt, hanem a magyar emberek. A Brüsszel-Budapest viszonyt is ennek megfelelően alakítják. A kiindulókérdés: „Érdekes-e számunkra, hogy Európa beteg vagy egészséges? Mondhatnánk, ha az unió beteg, akkor legyen beteg. Magyarország pedig legyen egészséges. Mi nem Európát akarjuk formálni, mi a saját életünket szeretnénk élni úgy, ahogy akarjuk. Vagány, jól hangzik, de nem ilyen egyszerű. 2025-ben ez a hozzáállás már nem lesz fenntartható. Először is azért, mert az uniós gazdasági szabályok tartalma és minősége kihatással van a magyar gazdasági szereplők sikerére”. A kormányfő szerint ráadásul vannak kizárólagos uniós hatáskörök is, mint a kereskedelem és vámpolitika, ezek alapvető kérdések, tehát Magyarország számára nem közömbös, hogy az unió beteg vagy egészséges. A magyar sikerek felől nézve ez egy peremfeltétel, „márpedig az unió beteg”.

Magyarország a brüsszeli elit ellenzéke

Orbán Viktor azt mondta: Európa beteg embere az Európai Unó, a tünetek ismertek, gyakori és részletes elemzés tárgyát képezik.

Az EU nem képes szavatolni a békét és a biztonságot, elég az orosz–ukrán háborúra gondolni. Az EU az európai jólétet sem képes szavatolni, nem képes megállítani a migrációt, nem ad perspektívát az európai gazdaságnak, sőt, tönkretennék az európai gazdákat Ukrajna uniós csatlakozásával.

A kormányfő szerint azonban a vita a jövőben már kevés lesz, show és időfecsérlés, mert meggyőzhetetlenek a brüsszeli vezetők. Ez pedig felveti az intézmények és a személyek felelősségének kérdését is. Az EU kudarcot kudarca halmoz, de közben az intézmények erősödnek. Nem lett a világ legversenyképesebb gazdasága az EU, a konkrét fejlesztési célok papíron maradtak, a zöld átmenet terve megbukott.

Az önvizsgálat helyett, a kudarcra újabb tagállami hatáskörök elvonásával válaszolt Brüsszel. Egyre nyíltabban él vissza a hatalmával: színtiszta megtorlás és büntetés van. Ám Brüsszelben egyáltalán nem gondolják azt, hogy az EU beteg. Ők úgy gondolják, hogy pontosan úgy működik, ahogy gondolják, hogy működnie kell.

Brüsszel számára az a kérdés, hogy a közös politikák, hogyan járulnak hozzá egy nemzetek feletti bürokrácia létrehozásához. De hogyan lehet meggyógyítani az EU-t? – tette fel a kérdést Orbán Viktor.

Változás kell, ezt politikai eszközökkel kívülről, konfliktusokkal lehet elérni. Orbán Viktor kijelentette:

Magyarország a brüsszeli rendszer ellenzéke, a Brüsszelhez hozzánőtt politikai elit ellenzéke.

Egy oligarchia tartja megszállás alatt Brüsszelt, amit a balliberális és transzatlanti rendszer szervez meg, nem demokrácia, hanem globális, föderális, Soros György pénzével kistafírozva. Támadják Magyarországot, mert azt követeli, hogy a jogállamiság, a korrupcióellenes harc Brüsszelre is vonatkozzon.

„A hadművelet második fázisát ezennel megnyitom”

Orbán Viktor szerint ismerik a brüsszeli harcmodort, ellenfeleik mindent eszközt felhasználnak, ha kell állást, ösztöndíjat, rivaldafényt és pénzt ígérnek, ha kell fenyegetnek pénzzel, bírsággal, szankciókkal, szavazati jog megvonással.

„Mindig lesznek köztünk, akik megijednek, és azt hiszik, lesz kisebb rossz. Ha nem vetünk véget a zsarolási spirálnak, mindig rosszabb lesz. Vigyázó szemünket Varsóra vessük. A lengyel konzervatív kormányt a brüsszeli bürokraták cserélték le a mai liberális kormányra. Eszközeik nem hatástalanok és nem veszélytelenek. A mi politikai erőnk más forrásból táplálkozik, mi nem Brüsszeltől várjuk, hogy bebocsátassunk a hatalom termeibe” - szögezte le a kormányfő, hozzátéve: az európai polgároktól kérnek és kapnak felhatalmazást, reális közelségbe került egy új jobboldali többség, ami leválthatja a brüsszeli elitet. A változás szükségességét és lehetőségét a magyar elnökség bebizonyította, a csillagzat, amely alatt állunk, sokkal kedvezőbb, mint 2024-ben volt. A nyugati világ patrióta, békepárti, migrációt elutasító, családpárti elnököt kapott Washingtonban, „már csak néhány óra és a Nap is máshogy fog sütni Brüsszelben”.

Indulhat tehát a nagy támadás. A Brüsszel elfoglalását célzó hadművelet második fázisát ezennel megnyitom

– zárta beszédét Orbán Viktor.

