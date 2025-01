Karácsony Gergely bejelentette: döntött a bíróság, jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze

„Győztünk a bíróságon, jogellenesen van a kormánynál Budapest pénze!” – írta posztjában Karácsony Gergely főpolgármester, amivel vélhetően az államkasszából a főváros részére visszatartott 50 milliárd forint ügyére utal.

A főpolgármester a Facebookon tett közzé egy bejegyzést, amelyben a győzelemről írt. A poszt alatt kommentben közölte azt is, hogy hamarosan rendkívüli sajtótájékoztatót tart, amelyről az Index élőben tudósít majd.

Megvédjük Budapest pénzügyi szuverenitását

– tette hozzá.

Karácsony Gergely még tavaly év végén jelentette be, 89 milliárd forintnyi szolidaritási hozzájárulásból mindössze 39 milliárd forintot fognak befizetni az államkasszába. Ennek okairól részletesen beszélt is az Index és az ATV közös, Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában, amelyet ide kattintva olvashat el és hallgathat meg. Akkor a főpolgármester hangsúlyozta, hogy a szabad városok saját bevételeiről való rendelkezését az Alaptörvény, a magyar önkormányzatisági törvény és az Európai Önkormányzati Charta is védi. Felidézte azt is, hogy a Fővárosi Ítélőtábla tavaly márciusi megállapítása szerint is Alaptörvény-ellenes a Fővárosi Önkormányzatot illető elvonás.