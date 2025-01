Karácsony Gergely: A fővárosnak elővásárlási joga van a maxi-Dubaj területére, és ezzel élne is

Nálunk jobb helyen lesz ez a terület, mint az Egyesült Arab Emirátusok által megnevezett befektetőnél – mondta rendkívüli sajtótájékoztatóján a főpolgármester, aki azt is elárulta, milyen forrásból vásárolnák meg a fejlesztésre kijelölt rákosrendezői területet.

A bíróság jogerős ítéletével törvénytelennek minősítette azt a kormányzati döntést, amellyel inkasszálta a főváros számlájáról az általa meghatározott, és a Fővárosi Önkormányzatra kirótt szolidaritási hozzájárulás összegét. Erről beszélt Karácsony Gergely rendkívüli sajtótájékoztatóján, azt is jelezve, hogy a mostani ítélet a 2023-as évre vonatkozik, de nincs kétség afelől, hogy a 2024-re vonatkozó per kimenetele sem lehet más.

Fotó: Karácsony Gergely / Facebook

Jelenleg a Magyar Államkincstár jogszerűtlenül tartja a számláján a fővárost megillető 28 milliárd 300 millió forintot és kamatait, ami a bírósági ítélet szerint visszajár. A 2024-es évet illető per esetében 40 milliárd forint a tét.

Karácsony Gergely másik jó híre a mai napra, hogy a mini-Dubaj beruházás szerződésének szövege nyilvánosságra került. Azt már korábban is tudták, hogy a fővárosnak a szóban forgó területen van érdekeltsége, de most az is kiderült, hogy a főváros cégének, a Budapesti Közműveknek (BKM) elővásárlási joga van a teljes területre.

A kormányzat által bejelentett, az arab befektetővel megkötött szerződés hatályba lépésének előfeltétele, hogy a BKM (A Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. jogutódja) erről a jogáról lemondjon.

Eszünk ágában sincs erről lemondani, hiszen éppen most kerestünk a fővárosnak 28 milliárd forintot.

– jelentette ki a főpolgármester, azaz ebből megvásárolják az egész területet. A szerződés szerint a teljes vételárat (amely 50,9 milliárd forint) elég 2039-ig megfizetni. Az első részletet – amely 12,7 milliárd forint – 10 munkanapon belül kell átutalni, ezért a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésére már beterjesztik a javaslatot, hogy a testület hatalmazza fel a BKM-et az elővásárlási jog érvényesítésére.

Az így megvalósuló befektetés azért is lehet jó döntés, mert a telek a meghatározott 50,9 milliárd forintos értékének legalább a tízszeresét éri. Ha sikerül megszerezni a területet, akkor a főváros egy nemzetközi ingatlanhasznosítási pályázat keretében keresné meg az elfogadható új funkcióegyüttest.