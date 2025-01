Trump döntésének mintájára a Mi Hazánk is kiléptetné Magyarországot az Egészségügyi Világszervezetből

A radikális ellenzéki párt nem először veti fel, hogy Magyarországnak ki kellene lépnie az Egészségügyi Világszervezetből (WHO), most éppen Donald Trump beiktatott amerikai elnök példáját követve írt bejegyzést az X-en Toroczkai László.

A Mi Hazánk elnöke azt írta: pártja azonnal kiléptetné Magyarországot a WHO-ból.

Erre sokszor kaptuk azt a választ, hogy ez lehetetlen, ilyet nem lehet csinálni, hülyék vagyunk, blabla. Donald Trump most léptette ki a WHO-ból az Amerikai Egyesült Államokat

– fogalmazott Toroczkai László az X-en.

Mint arról beszámoltunk: az Egyesült Államok kilép az Egészségügyi Világszervezetből és a párizsi klímaegyezményből is Donald Trump első hivatali napján hozott rendeletei alapján. A frissen beiktatott amerikai elnök bírálta a WHO koronavírus-járvánnyal kapcsolatos intézkedéseit. Továbbá Donald Trump szerint a WHO „képtelen bizonyítani a politikai függetlenségét”, valamint „méltánytalanul magas összegeket fizetnek” a szervezetnek, szemben a többi tagállammal.

Már 2020-ban, első adminisztrációja idején is elindította a kilépési folyamatot, de ezt aztán elnökként Joe Biden megszakította.

Az Egészségügyi Világszervezet szóvivője kedden közölte, hogy sajnálja az amerikai elnök döntését, de reméli, hogy meggondolja magát. „Reméljük, hogy az Egyesült Államok átgondolja a döntését, és nagyon reméljük, hogy mindenki, az amerikaiak, de a világ minden táján élő emberek érdekében is konstruktív párbeszéd alakul ki” – jelentette ki a WHO szóvivője.